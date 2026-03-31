Leyenda del rock mexicano impacta con fuerte declaración al pedir la eutanasia y lanza contundente mensaje: “Quiero tener la posibilidad de decidir”

En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales las declaraciones del bajista y productor Sabo Romo donde reveló que cuando llegue el momento de partir, le gustaría recurrir a la eutanasia lo que provocó que se reavivará el debate sobre el derecho a una muerte digan.

Las declaraciones de Romo se dieron a conocer a través de medios donde también reiteró que su postura se debe a que no le gustaría dejar problemas en la familia, ya que no cuenta con hijos o una esposa, entonces en dado caso todo recaería en un familiar, algo que desde hoy quiere evitar, asimismo, dijo que busca mantener el control sobre su propia vida hasta el final. Aunque no habló sobre una situación crítica por la que esté atravesando su salud explicó que esta voluntad surge de una decisión personal.

Cabe recordar que en el país, la eutanasia sigue siendo un tema complejo y no esta legalizada, aunque existen alternativas como la voluntad anticipada en ciertos estados.

Habrá mucha gente procurando que yo esté bien, pero yo nada más espero que, para cuando llegue la vejez, llegue de la mano de la eutanasia. Quiero tener la posibilidad de decidir, reveló el músico de 62 años.

¿Quién es Sabo Romo y dónde ha destacado?

Sabo Romo es uno de los músicos más influyentes del rock en español, es ampliamente reconocido por ser parte de Caifanes, una de las bandas más reconocidas e icónicas del país que ha marcado toda a una generación.

Sabo Romo es uno de los músicos más influyentes del rock en español, es ampliamente reconocido por ser parte de Caifanes, una de las bandas más reconocidas e icónicas del país que ha marcado toda a una generación.

Asimismo, ha sido pieza clave en Jaguares, además ha colaborado con múltiples artistas como productor musical, su estilo y talento lo han consolidado como una figura respetada dentro de la industria.