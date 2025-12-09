Salen a la luz fuertes rumores sobre Ivonne Montero y su última relación amorosa

La reconocida actriz Ivonne Montero en estos momentos se encuentra envuelta en el chisme, en especial al terminar su última relación amorosa, ya que todos desean conocer qué pasó entre ellos y lo que generó la inesperada ruptura entre ellos.

Es así que la actriz, en una entrevista ante los medios, decidió dejar en claro los fuertes rumores que han salido al respecto. Es así que te detallaremos qué fue lo que reveló sobre su último noviazgo.

¿Cuál es el fuerte rumor de Ivonne Montero?

Recientemente, Ivonne Montero terminó su relación con Jonathan Vázquez, aunque detalló que todo quedó en buenos términos. TVNotas asegura que un excompañero de Jonathan reveló un fuerte rumor. Explicando que ella lo utilizó como chofer y para construir su nuevo spa.

Fuertes confesiones, puesto que explicó que al momento en que estaba listo el spa, ella cortó con él. Además, detalló que durante su relación, para Jonathan fueron muy dolorosos los comentarios del público al resaltar su aspecto, siendo un tema que sí influyó en la última relación amorosa de la actriz, según las declaraciones ante el medio.

¿Qué le pasó a Ivonne Montero?

En una entrevista realizada por TVNotas, dejó en claro fuertes rumores sobre su última relación amorosa, que fue con Jonathan Vázquez. Noviazgo que generó muchas críticas al ser una persona que no estaba relacionada con la farándula.

Explicó que él supo cómo conquistarla, logrando formalizar una relación, pero el romance entre ellos no permaneció como esperaban, ya que ambos tenían caminos opuestos. Además, detalló que la ruptura nunca fue por una infidelidad, puesto que ellos dos pasan gran parte del tiempo juntos.

Por último, explicó que la relación de 4 meses terminó en buenos términos, puesto que ambos son personas muy maduras y fue una decisión tomada por ambos. Por ahora, ambos se encuentran muy bien, encontrándose en ese proceso para sobrellevar la pérdida que han experimentado. Considerando sus declaraciones y los rumores compartidos, han generado mucha especulación e hipótesis entre el público.

