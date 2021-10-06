Ivonne Montero lanza su página con contenido para adultos.
La actriz enamora a sus seguidores cobrándoles por ver sus fotos con poquita ropa.
Ante la moda de OnlyFans y otras plataformas que generan ganancias por contenido con tintes eróticos, Ivonne Montero decidió lanzar su propia página en la que cobra una cuota por el material donde se puede ver su figura con poquita ropa, aunque con mucha clase.
Es una página especial de contenido exclusivo para adultos para aquellas personas que se suscriban. Semana con semana nosotros vamos a estar subiendo unas fotografías de muy buen gusto, subiditas de tono, son con ropa íntima, una que otra un poquito más destapadita, sin hacer un desnudo total, sin que se vean las partes íntimas
La actriz le enseñó algo del material a su hija Antonella, aclarándole que no tiene nada de malo que ella muestre su cuerpo porque es una forma más de trabajo.
Le mostré algunas de las fotos que a mí me mandaron para darles el visto bueno, me dijo ‘ay mamá, ¿por qué estás sin ropa?’. Le dije ‘no mami, es ropa interior, no tiene nada de malo porque el cuerpo de un hombre y de una mujer es algo muy hermoso y con esto vivimos
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Ivonne Montero no logra una relación estable porque sus galanes no se comprometen
Según la también cantante, no ha logrado una relación estable porque no ha encontrado a alguien que de verdad se comprometa a tener una relación amorosa con ella con todas sus letras.
¿Cómo puedes sostener una relación cuando la gente no te ve en persona? No solo eso, sino que la gente luego no te contesta, pero sí te dice que te quiere, entonces tú de repente ves que está conectado, tú le escribes y no te atiende
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