Ivonne Montero revela agresiones en redes sociales
La actriz mexicana Ivonne Montero después de participar en un reality y ganar, explica que fue víctima de agresiones digitales en sus redes sociales
Ivonne Montero es una actriz mexicana que se ha destacado por participar en cine, televisión y teatro, logrando ser una personalidad muy versátil en cada área. No olvidemos que una de sus recientes participaciones fue en un reality show, donde su intimidad estuvo a la vista de todo el público.
Ante los hechos, la actriz resaltó que dichas participaciones en realities han normalizado ciertos temas de violencia, además de detallar que ha sido víctima de agresiones dentro de las redes sociales.
¿Qué pasó con Ivonne Montero?
En un episodio realizado por Rodrigo Vidal en Este es mi desmoder, se entrevistó a Ivonne Montero, donde la actriz resalta que en el último reality que participó, aunque fue la ganadora, en las redes sociales fue víctima principalmente de agresiones digitales.
Detallando que en los últimos años se ha normalizado la violencia, además de observar que hay una creciente intolerancia. Dejando en claro que el internet se ha convertido en un arma de doble filo; aunque ha generado cosas buenas, también se ha convertido en un punto clave para agredir a los demás desde las casas.
También explica que es algo preocupante, ya que esto está generando afectaciones en la forma en que los usuarios se expresan. Lamentablemente, no es un caso aislado; celebridades, influencers y todo tipo de personas han sido víctimas de agresiones digitales en redes sociales, donde los usuarios critican su forma de pensar, sus acciones o simplemente por la forma en que se ven.
¿En qué ha trabajado Ivonne Montero?
Ivonne Montero es una actriz mexicana que ha participado en múltiples programas de televisión y series, logrando obtener una amplia carrera artística y colaborando con varios artistas de la farándula. Dentro de su trabajo, se destaca lo siguiente:
- Pecados inconfesables
- Ladrón que roba a ladrón
- La Loba
- Asesino en serio
- ¡Anita, no te rajes!
- El tigre de Santa Julia
- Decisiones
Obviamente, dentro de su carrera también se destaca su participación en realities shows. A sido una mujer que siempre se ha mantenido activa en el mundo de la actuación, logrando llevar su talento a diversos proyectos y adaptándose a diversos personajes para interpretar.
@esteesmidesmoderoficial ¡Nos estamos abandonando!🥺😥#ivonnemontero #esteesmidesmoder 😎💥T2-EP.55 29 de noviembre 2025 #IvonneMontero #rodrigovidal #esteesmidesmoder #laloba #anitanoterajes #malverde #entrevistaexclusiva #polémica #verdad #iconopop #mama #empresaria #spa En esta conversación directa y sin rodeos, Ivonne Montero se abre como nunca: su camino a la fama como mujer, artista, empresaria y lo más importante como mamá.🔥 Entre verdad, humor y memoria, Ivonne Montero habla de su vida sin filtros: lo bueno, lo malo y lo que la ha convirtido en una mujer exitosa. Este es Mi Desmoder… donde las historias reales se cuentan sin máscaras y con el corazón al frente.✨ 😏 No te pierdas #EsteEsMiDesmoder todos los martes 8pm por YouTube 😎💥 Únete a mi desmoder 😎 IG: / esteesmidesmoder FB: / esteesmidesmoder Tiktok: / esteesmidesmoderoficial X: / esmidesmoder ¡Suscríbete a mi canal! / @esteesmidesmoder Este es Mi Desmoder" es un Pod-Show, innovador y entretenido, creado por Karla Ruvalcaba y conducido por Rodrigo Vidal, un actor, productor y comunicador mexicano con una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento. Este proyecto se distingue por su enfoque espontáneo, diverso y lleno de energía, donde cada episodio se convierte en una experiencia única gracias a la combinación de invitados fascinantes, temas variados y el carisma del anfitrión en donde no es una entrevista, sino una platica amena e irreverente entre amigos. Si esperan una entrevista seria y formal, no están en el lugar adecuado. Concepto y objetivo El podcast está diseñado para ser un espacio relajado, ameno y accesible, donde Rodrigo y sus invitados puedan conversar libremente sobre temas de interés general, experiencias personales, y anécdotas del medio artístico y más allá. El objetivo principal es conectar con la audiencia de manera genuina, ofreciendo contenido que inspire, divierta y motive, mientras aborda temas con un enfoque fresco y auténtico. Es pasarla bien, reír, cotorrear y disfrutar siempre con respeto a nuestros invitados y nuestra audiencia. Patrocinadores: https://mx.wgn-inc.com/ https://www.intransca.com/ https://www.grillbox.mx/ https://themakeupcenter.com/ Producción Musical: Vicoy Calderón Letra: Karla Ruvalcaba y Rodrigo Vidal Música de intro: Late Night Show Intro Autor: Cinemedia License code: H4K8UYE7ZF #rodrigovidal #podshow #podcast #estreno #ivonnemontero #LIVEIncentiveProgram #SpareMomentsLIVE #PaidPartnership ♬ sonido original - Este es mi desmoder