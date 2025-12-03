Ivonne Montero revela agresiones en redes sociales

Ivonne Montero es una actriz mexicana que se ha destacado por participar en cine, televisión y teatro, logrando ser una personalidad muy versátil en cada área. No olvidemos que una de sus recientes participaciones fue en un reality show, donde su intimidad estuvo a la vista de todo el público.

Ante los hechos, la actriz resaltó que dichas participaciones en realities han normalizado ciertos temas de violencia, además de detallar que ha sido víctima de agresiones dentro de las redes sociales.

¿Qué pasó con Ivonne Montero?

En un episodio realizado por Rodrigo Vidal en Este es mi desmoder, se entrevistó a Ivonne Montero, donde la actriz resalta que en el último reality que participó, aunque fue la ganadora, en las redes sociales fue víctima principalmente de agresiones digitales.

Detallando que en los últimos años se ha normalizado la violencia, además de observar que hay una creciente intolerancia. Dejando en claro que el internet se ha convertido en un arma de doble filo; aunque ha generado cosas buenas, también se ha convertido en un punto clave para agredir a los demás desde las casas.

También explica que es algo preocupante, ya que esto está generando afectaciones en la forma en que los usuarios se expresan. Lamentablemente, no es un caso aislado; celebridades, influencers y todo tipo de personas han sido víctimas de agresiones digitales en redes sociales, donde los usuarios critican su forma de pensar, sus acciones o simplemente por la forma en que se ven.

¿En qué ha trabajado Ivonne Montero?

Ivonne Montero es una actriz mexicana que ha participado en múltiples programas de televisión y series, logrando obtener una amplia carrera artística y colaborando con varios artistas de la farándula. Dentro de su trabajo, se destaca lo siguiente:

Pecados inconfesables

Ladrón que roba a ladrón

La Loba

Asesino en serio

¡Anita, no te rajes!

El tigre de Santa Julia

Decisiones

Obviamente, dentro de su carrera también se destaca su participación en realities shows. A sido una mujer que siempre se ha mantenido activa en el mundo de la actuación, logrando llevar su talento a diversos proyectos y adaptándose a diversos personajes para interpretar.