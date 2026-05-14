VIDEO: Comediante se desmaya durante programa EN VIVO; sus fans especulan sobre un posible infarto

En las últimas horas se ha viralizado un video en el que un famoso comediante y cantautor dominicano, de nombre Nacho Estrella, se desmaya durante un reality show que se transmite en vivo. En redes sociales se ha especulado sobre si el participante podría haber tenido síntomas de un infarto, pero esta información no se ha negado ni confirmado.

El incidente ocurrió en el reality show Planeta Alofoke, que consiste en llevar a cabo diversos retos en Santo Domingo, República Dominicana. Actualmente Nacho es uno de los participantes, pertenecientes al ámbito de las redes sociales y el espectáculo de su país.

Así fue el desmayo en vivo de Nacho Estrella, en pleno reality show en vivo

Durante la transmisión en vivo del reality show Planeta Alofoke, Nacho Estrella se encontraba conversando con algunos de sus compañeros y en un video expresa su malestar; "Nacho no se siente nada bien", dice otro de sus participantes mientras pide a la producción que intervenga.

El influencer intenta ponerse de pie pero no logra incorporarse cuando se desploma en el suelo, soltando un vaso de agua que tenía en la mano. Sus compañeros acuden inmediatamente para auxiliarlo, entre gritos para que reaccione y para que llegue un médico. "Le duele el pecho", dice alguien.

En el video que circula en redes sociales se aprecia que personal de salud ingresa a la sala para atenderlo. En muchos comentarios están acusando que la atención es "lenta", a percepción de los fans.

Medios locales reportaron que Santiago Matías, creador del reality show, ya confirmó que Nacho Estrella se encuentra estable y fuera de peligro. El empresario aseguró que el creador de contenido fue llevado al hospital y está en monitoreo constante.

El influencer se considera uno de los participantes más queridos de Planeta Alofoke, por lo que inmediatamente surgió una gran cantidad de comentarios con buenos deseos y oraciones por su salud. Usuarios de redes sociales han especulado que los síntomas de Nacho Estrella parecían coincidir con un infarto, pero todavía no hay un diagnóstico oficial ni mayor información sobre lo que le pudo pasar.