Cómo maquillar las cejas con sombra de ojos y que queden naturales

Las cejas son uno de los elementos más importantes a la hora de tener un maquillaje perfecto, pues son clave para poder definir el rostro y destacar la mirada de las mujeres.

Por ese motivo, uno de los secretos mejor guardados por los maquillistas de los famosos y que pocas personas conocen, es que hay que darle a las cejas su protagonismo que merecen, pero hacerlo de la forma correcta, es algo que muchos consideran un verdadero arte.

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Así puedes maquillar la ceja con sombra de ojos

De acuerdo con algunos expertos, uno de los mejores trucos y más sencillos, es que se puede usar sombra para ojos, aunque existen otras formas de hacerlo, aquí te vamos a dar el paso a paso para tener un resultado espectacular.

Paso 1: Primero debes depilar bien la zona y darle la forma que mejor se adapte a tu rostro. Después tienes que marcar el diseño que quieres, para esto puedes usar un lápiz de ojos de un tono claro. Aunque si buscas algo más natural, solamente debes quitar los vellos que sobran.

Paso 2: Tienes que peinar la zona de las cejas de una forma ascendente, esto es solamente para darle una forma bonita antes de comenzar el proceso de maquillaje.

Paso 3: Ahora sí, es momento de aplicar la sombra para ojos, para esto debes de usar un pincel fino y trata de tener el mejor pulso posible. Aunque si tu estilo es rellenar bastante, puedes tomar un pincel más grueso.

Paso 4: Coloca la sombra en la dirección de crecimiento de tu bello, esto es para darle un aspecto natural. Los espacios los tienes que rellenar con una sombra del tono de tu ceja, poniendo blanco o beige en la parte del arco para tener un efecto de profundidad.

Paso 5: Rellena los espacios que tengas vacíos, limpia los bordes y coloca un poco de corrector en caso de ser necesario. Coloca fijador y listo.

