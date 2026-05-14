Los signos bendecidos que abren el portal de la fortuna a partir del 15 de mayo: tendrán 5 golpes de suerte, abundancia y dinero

A partir del viernes 15 de mayo, las energías astrales se potenciarán para cinco signos del zodiaco que recibirán un impulso especial en la suerte, el dinero y la abundancia. Según las predicciones de Mhoni Vidente, se abrirá un importante portal energético que favorecerá nuevas oportunidades económicas y cambios positivos durante el fin de semana.

Los signos más bendecidos serán Tauro, Géminis, Piscis, Capricornio y Sagitario, quienes atravesarán una etapa de estabilidad y prosperidad marcada por “golpes de suerte” relacionados con el trabajo, negocios y crecimiento personal. Además, Mhoni recomienda prender una veladora y tener agua bendita cerca como ritual para activar la energía positiva y atraer abundancia , según su participación en Reporte H.

1. Tauro: llega una etapa de estabilidad y crecimiento económico

Tauro será uno de los signos más favorecidos en cuestiones de dinero y abundancia. A partir del 15 de mayo, la energía astral abrirá oportunidades relacionadas con proyectos laborales, pagos pendientes y mejoras económicas que llevaban tiempo esperando.

Los esfuerzos realizados durante los últimos meses comenzarán a rendir frutos y muchas personas de este signo podrían recibir noticias positivas relacionadas con trabajo, inversiones o crecimiento financiero. Además, la estabilidad emocional ayudará a Tauro a sentirse más seguro y enfocado en sus metas.

La energía de Júpiter y un portal energético que se abre propiciarán la abundancia a 5 signos.|(Gemini IA)

2. Géminis: propuestas y conexiones traerán prosperidad

La influencia de Mercurio favorecerá especialmente a Géminis, signo que vivirá días de movimiento, comunicación y oportunidades inesperadas. Las llamadas importantes, viajes y propuestas laborales serán clave para activar su buena suerte.

El universo pondrá frente a Géminis personas influyentes y conexiones que podrían abrir puertas importantes en temas de dinero y negocios. Será un excelente momento para entrevistas, acuerdos y nuevos proyectos.

3. Piscis: la intuición atraerá abundancia y éxito

Piscis atravesará una etapa de renovación espiritual que también impactará positivamente en el dinero y las oportunidades. Después de cerrar ciclos complicados, comenzará una racha de crecimiento económico y estabilidad emocional.

La creatividad y sensibilidad de este signo serán fundamentales para atraer éxito durante los próximos días. Además, muchas personas de Piscis podrían encontrar nuevas oportunidades laborales o proyectos que les permitan avanzar profesionalmente.

4. Capricornio: la disciplina será recompensada

Capricornio comenzará una importante racha de prosperidad gracias a la constancia y esfuerzo que ha mantenido durante meses. Los astros favorecen especialmente los ascensos, negocios y decisiones financieras inteligentes.

Los resultados concretos finalmente llegarán para Capricornio, quien podría recibir propuestas de crecimiento, mejoras laborales o nuevas oportunidades económicas que fortalecerán su estabilidad.

5. Sagitario: Júpiter traerá suerte y expansión

Sagitario será otro de los signos más bendecidos gracias a la influencia de Júpiter, planeta relacionado con la fortuna y la expansión. Sus golpes de suerte aparecerán mediante viajes, cambios positivos y propuestas inesperadas.

La energía astral favorecerá tanto la economía como la vida personal de Sagitario, impulsándolo a tomar decisiones importantes que podrían traerle crecimiento y abundancia en las próximas semanas.

¿Qué signos deben cuidar más su dinero?

Mientras algunos signos vivirán una etapa de prosperidad, otros deberán actuar con más prudencia financiera. Según Mhoni Vidente, Aries, Cáncer, Leo, Virgo y Acuario tendrán que evitar gastos impulsivos, compras innecesarias o inversiones riesgosas.

La recomendación para estos signos es organizar mejor sus recursos, ahorrar y pensar cuidadosamente antes de tomar decisiones relacionadas con dinero para evitar desequilibrios económicos durante los próximos días.