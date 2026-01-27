Santa Fe Klan revela que quiere tener más hijos con Maya Nazor pese a que no están juntos

Santa Fe Klan, uno de los cantantes mexicanos más populares que el país tiene en la actualidad, volvió a sorprender a sus millones de fanáticos alrededor del mundo luego de asegurar que desea tener más hijos con Maya Nazor , esto pese a los conflictos que ambos han tenido en el pasado, sobre todo, por temas económicos.

Santa Fe Klan denunciado por agresión contra un fan en Guadalajara.

Para dar un poco de contexto, vale decir que Maya Nazor y Santa Fe Klan son padres del pequeño Luca, lo cual ha hecho que, en el pasado, existan ciertos problemas entre ambos debido a la manutención que entrega el cantante para el menor de edad. Pese a ello, el mexicano se dice listo en caso de tener un bebé más con la influencer.

¿Por qué Santa Fe Klan quiere tener otro bebé con Maya Nazor?

De acuerdo con una charla con el youtuber Gusgri, Ángel Jair Quezada Jasso, nombre de pila de Santa Fe Klan, aseguró que desea tener más hijos y, ante tal situación, no descartó que la madre de estos sea precisamente Maya Nazor, con quien sostiene un vínculo gracias a Luca pese a que ya no sean una relación amorosa.

Cabe mencionar que, a pesar de la separación, Santa Fe Klan aseguró que Maya seguirá siendo una persona fundamental en su vida gracias al vínculo que comparten por medio de su hijo, señalando que es una mujer bonita, la madre de luca y una persona a la que siempre va a querer por el tiempo que estuvieron juntos.

Del mismo modo, enfatizó que su prioridad en estos momentos es el bienestar de su hijo y la armonía con Maya, por lo que reveló que no tendría problema en brindarle más dinero de manutención si continúa haciendo un excelente trabajo como lo ha hecho hasta ahora en función de cuidar del pequeño Luca.

¿Cómo reaccionaron las redes ante esta exclusiva de Santa Fe Klan?

Por supuesto que la confesión de Santa Fe Klan generó mucha polémica en el mundo de las redes sociales. Y es que, si bien algunos de sus seguidores se dicen felices con la responsabilidad mostrada por el cantante, otro sector aseguró que solamente busca proyección pública para mantenerse en la conversación como lo hizo el año pasado.