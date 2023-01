Maya Nazor explota contra críticas a su bebé: ¿Qué pasó?

Tras confirmar la separación del rapero Santa Fe Klan, Maya Nazor se ha convertido en blanco de críticas debido a su supuesto interés monetario, pero parece que esta vez los seguidores se pasaron de la raya, al meterse con su primogénico y la influencer responde de esta manera.

¿Cómo reaccionó Maya ante las críticas hacia su hijo?

En esta ocasión, Maya explotó contra un ‘hater’ que hizo referencia a su hijo, la crítica fue tan profunda que la creadora de contenido respondió de una manera inesperada.

Todo sucedió en un en vivo que Maya Nazor hizo desde su cuenta de Instagram, con motivo de su cumpleaños 24, el cual celebró con bomba y platillo, donde lució mejor que nunca.

Fue en esa transmisión cuando una persona se atrevió a decir en los comentarios que Maya no se preocupaba por su hijo Luka, que tiene 6 meses de nacido, lo que causó un verdadero enojo en la creadora de contenido, algo que nunca se le había visto.

“‘Ni siquiera te interesa Luka’, se leyó en pantalla a lo que Maya Nazor estalló: mira te voy a bloquear, lo voy a bloquear. No le tengo que responder a él porque no me gusta que se metan con mi hijo. Con mi hijo me la paso 24/7 desde que lo tuve, desde que estaba embarazada, es un bebé y no se tienen que meter con él, punto.

“No se tienen que meter con mi bebé, ya basta”, enfatizó Nazor.

La ex de Santa Fe Klan ha sido presa de una serie de críticas, que poco a poco se ha encargado de desmentir como la que hacía referencia al interés económico que ha motivado a la cantante y a lo que respondió que ella sabe trabajar y que si el rapero se quiere hacer cargo de su hijo que lo haga.

Respecto a Luka, aunque se ha visto que comparte fotos con él, no lo muestra de manera clara y eso también lo mencionó en el en vivo.