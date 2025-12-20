¿Se acabó el amor? Exhiben videos donde Benny Blanco “trata mal” a Selena Gomez

Tras casi tres meses de matrimonio, la relación entre Selena Gomez y Benny Blanco se vuelve tendencia, aunque no por las razones adecuadas. En los últimos días, han comenzado a circular diversos videos en redes sociales en los que se expone el mal trato del productor musical a su ahora esposa.

Entre las recopilaciones que circulan en internet, especialmente en TikTok, destacan momentos en los que Benny ignora por completo a Selena, mientras ella intenta tomarlo de la mano o darle un simple beso. También hay clips en los que el productor muestra supuesta indiferencia hacia la cantante, lo que ha levantado sospechas entre los fans por su comportamiento frío y distante.

El comportamiento distante de Benny Blaco hacia Selena Gomez abre intenso debate en redes

Al ser una de las parejas más mediáticas, esta serie de videos ya ha abierto un intenso debate en redes sociales. Por un lado hay quiénes están preocupados por la actriz y no han dudado en lanzar fuertes críticas a las actitudes de Benny, mientras que otros argumentan que son meras exageraciones y que momentos específicos, simplemente,fueron mal interpretados y sacados de contexto. Tú, ¿qué opinas?

Así ha sido la relación entre Benny Blanco y Selena Gomez

Selena Gomez y Benny Blanco se conocen desde hace años, por cuestiones de trabajo. Sin embargo, no fue hasta mediados de 2023 que comenzaron a salir. Se cree que la ahora pareja de casados se enamoró durante la grabación del sencillo ‘Single Soon’ de Selena, el cual fue producido por Benny. La relación se confirmó a finales de año, cuando la fundadora de Rare Beauty dio like a varias publicaciones en Instagram de cuentas de fans que los relacionaban.

Poco después, la relación se hizo pública. Selena Gomez y Benny Blanco hicieron su debut como pareja tras asistir juntos a los Globos de Oro de 2024, pero no fue hasta la gala de los Emmy que posaron juntos en la alfombra roja. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas. La dupla se comprometió en diciembre del año pasado y, en marzo del presente año, lanzaron su primer álbum juntos, I Said I Love You First.

Selena y Benny unieron lazos matrimoniales el pasado mes de septiembre, a través de una ceremonia íntima, celebrada al sur de California.