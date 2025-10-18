Selena Gómez revela lo que realmente sintió después de casarse con Benny Blanco — y sorprendió a todos

La boda de Selena Gómez y Benny Blanco, celebrada el 27 de septiembre 2025 en California, fue un evento de ensueño. Sin embargo, tras el “sí, acepto”, la cantante compartió una reacción inesperada: lágrimas y miedo.

En la conferencia “Most Powerful Women” de Fortune, Selena admitió que, en lugar de relajarse, sintió una ansiedad abrumadora. “Me casé y luego lloré porque pensé: ‘Me voy a morir al día siguiente’”, confesó, revelando una lucha interna con su salud mental.

La relación entre Gómez, de 33 años y Blanco, de 37, ha sido una historia de amistad que evolucionó a amor. Su colaboración musical, el álbum “I Said I Love You First”, refleja esta transición.

¿Qué pasó con Selena Gómez después de su boda con Benny Blanco y por qué lloró?

A pesar de su éxito profesional, Gómez ha sido abierta sobre sus desafíos personales, incluyendo su diagnóstico de trastorno bipolar. En su documental “Selena Gomez: My Mind & Me”, profundizó en cómo su salud mental influye en su vida cotidiana.

Selena tambén reconoce su batalla contra el lupus, una enfermedad autoinmune que afecta múltiples órganos y que le ha cambiado la vida en más de una ocasión.

En 2017, su salud se complicó al punto de necesitar un trasplante de riñón, órgano vital que recibió gracias a la generosidad de una amiga cercana: Francia Raisa.

Desde entonces, la cantante ha hablado de cómo este proceso la hizo más consciente de su cuerpo y de la importancia de cuidar su bienestar físico y emocional, compartiendo su experiencia para inspirar a quienes enfrentan situaciones similares.

¿Cómo fue la boda de Selena Gómez y Benny Blanco?

La ceremonia en Santa Bárbara fue un evento exclusivo, con la presencia de figuras como Taylor Swift, Ed Sheeran y Paris Hilton. De acuerdo con People, Gómez lució un vestido de Ralph Lauren, mientras que Blanco optó por un esmoquin del mismo diseñador.

Instagram/selenagomez Selena Gómez habló por primera vez acerca de lo que sintió después de casarse con Benny Blanco

La celebración fue descrita como “exuberante y alegre”, con ambos irradiando felicidad durante toda la noche. Tras la boda, Gomez y Blanco disfrutaron de una luna de miel íntima recorriendo la costa californiana y Texas.

A pesar de la alegría del evento, Gómez sigue enfrentando sus propios miedos y ansiedades. Su valentía al compartir estas experiencias busca inspirar a otros a hablar abiertamente sobre salud mental.