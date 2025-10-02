No vas a creerlo: Esto es lo que costó la lujosa boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco dieron el sí. Se casaron el pasado 27 de septiembre en el marco de una boda totalmente privada desde los preparativos hasta el mismo día del evento.

Los empresarios no dudaron en poner una gran parte de su capital para celebrar su amor con sus seres queridos. Estos fueron los costos de una de las bodas más esperadas de 2025.

¿Cuánto costó la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

Según los primeros reportes de algunos medios como Vogue y People, el costo total de la boda sería superior a los 5 millones de dólares. Esta suma incluye decoración, ambientación, servicios de cóctel, catering y demás elementos que hicieron de la celebración un éxito total para la pareja.

La privacidad de los invitados y de todo el evento fue la máxima prioridad, ya que se destinaron 300,000 dólares a la seguridad del lugar. Según trascendió, hubo guardias armados, accesos para bloquear el paso de la luz y patrullas de 24 horas para vigilar a los posibles drones infiltrados de los paparazzi.

¿Dónde fue la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

La boda de la cantante y el productor se llevó a cabo en un paradisíaco lugar en California, Estado Unidos. Eligieron una finca privada en Santa Bárbara con paisajes de ensueño. Pero también rentaron el hotel El Encanto para hospedar a sus más de 300 invitados. Una noche en este sitio cuesta 3,500 dólares (aproximadamente 67,000 pesos).

La organizadora de bodas Mindy Weiss fue la encargada del evento y aseguró estrictos acuerdos de confidencialidad con los proveedores para llevar a cabo la boda. Algunos de los famosos invitados fueron Taylor Swift, Paris Hilton, Miley Cyrus, Camila Cabello, Snoop Dogg, Travis Kelce, Ed Sheeran, Nicola Peltz Beckham, Paul Rudd y Steve Martin.

¿Cómo es el vestido de novia que lució Selena Gomez para su boda?

La actriz de 33 años lució un vestido de novia blanco sencillo con corte halter. La tela del mismo incluyó flores en la parte del cuello. El diseño también contó con espalda descubierta y una falda suelta. Pero el toque final del atuendo fueron los pendientes de diamante en forma de gota y manicura de uñas blancas.

En cuanto a Benny Blanco, el flamante esposo de Selena Gomez lució un traje tipo esmoquin de color negro con una camisa blanca y una pajarita haciendo juego. También portó una pequeña pañoleta blanca que se asomaba del bolsillo de su saco. Ambos atuendos fueron de la marca de lujo Ralph Lauren, según destacan los medios mencionados.