Se cumplió la regla de 3: Ellos son los tres músicos del regional mexicano que murieron

La música regional mexicana se encuentra consternada por la muerte de tres grandes músicos del género. De esta manera es que se volvió a poner sobre la mesa la famosa “regla de 3”.

Hay una teoría en la comunidad mexicana, en el que se manifiesta que si muere un famoso pues otros dos más lo van a “seguir” en los próximos días. Es por esto que en este caso se cumplió en lo que fueron los últimos días de diciembre y los primeros de enero.

¿Quiénes fueron los músicos que fallecieron?

Vocalista de Banda Gota de Oro

El 31 de diciembre fue cuando se registró la primera muerte de la música regional mexicana ya que el cantante Giovanni Vera, vocalista de “Banda Gota de Oro”, murió. El músico perdió la vida producto de un ataque armado que ocurrió en Irapuato, Guanajuato.

Todo ocurrió el 28 de diciembre cuando hubo un ataque armado dentro de una casa de la colonia Los Presidentes de Irapuato, Guanajuato. Días después la agrupación "Banda Gota de Oro" confirmó que una de las víctimas fue su vocalista, Giovanni Vera.

"Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba. Tu voz y tu alegría vivirán siempre en nosotros. Gracias por todo lo que dejaste en la tierra, descansa en paz, grande de corazón", manifestaba el mensaje.

Alejandro Carrillo de Ponzoña Musical

La segunda muerte ocurrió el 4 de enero, cuando la banda especializada en género duranguense "Ponzoña Musical" dio a conocer que su baterista Alejandro Carrillo había perdido la vida. Esto fue informado por las redes sociales.

En cuanto a la causa de la muerte, se informó que el baterista "Jandro", perdió la vida debido a complicaciones de salud que presentó en su hígado.

Pianista de Banda MS

Por último, la regla de 3 se cumplió el martes de 6 de enero cuando la Banda MS informó la muerte de su pianista Gerson Leos. Los integrantes expresaron su tristeza absoluta por la repentina muerte del músico.

Según lo que se sabe es que Gerson Leos, murió al sufrir un infarto cuando se encontraba jugando un partido de beisbol. Varios de sus compañeros expresaron su tristeza por su repentina muerte.

