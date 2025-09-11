Filtran segunda parte del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle: fans dicen que “lo subieron para reivindicarse”

El escándalo por el video íntimo de Isabella Ladera y Beéle dio un giro completamente inesperado: nuevas imágenes que comenzaron a circular en línea durante las últimas horas, las cuales serían la continuación de este material explícito.

Las respuestas del público no se hicieron esperar y de inmediato surgieron diversas versiones sobre el origen del clip, incluyendo una teoría sorprendente que señala a los afectados como los responsables de esta filtración. Y es que, para muchos de los usuarios que han seguido este drama, parecería un intento de la propia modelo venezolana y el cantante colombiano por esquivar las burlas que recibieron por su vida sexual.

Instagram / @isabella.ladera, @beele Isabella Ladera y Beéle atraviesan un fuerte escándalo por un clip íntimo que se filtró

Qué se ve en el segundo video de Isabella Ladera y Beéle que sorprendió a todos

Justo cuando se creía que la polémica por el video de Beéle con Isabella Ladera estaba por terminarse, apareció una segunda parte, que aparentemente habría sido tomado el mismo día. Tal como ocurrió la primera vez, se publicó en perfiles anónimos y se replicó por múltiples cuentas, haciendo imposible identificar dónde fue exactamente que se originó.

Instagram / @isabella.ladera, @beele Isabella Ladera fue señalada de publicar el primer video con Beéle

Esta situación aumentó las especulaciones que ya existen sobre el tema, una en la que Ladera señaló a su ex de planear todo; y una más en donde se acusa a Isabella de ser ella la que lo ideó. También aportó a las críticas por las presuntas infidelidades que ambos habrían cometido durante este encuentro, mismas que tomaron fuerza por un detalle bastante peculiar en la apariencia física del cantante colombiano.

¿Cómo reaccionaron Isabella Ladera y Beéle tras la nueva filtración?

Horas después de que esta grabación se publicara en plataformas de internet, Isabella Ladera subió un mensaje a su cuenta de Instagram en el que escribió: “Todo va a estar bien”, pero sin externar mayores detalles.

Este post se suma a las publicaciones donde demostró su sentir y el anuncio que advirtió sobre las medidas legales que tomará.

Instagram / @isabella.ladera, @beele Isabella Ladera y Beéle tuvieron reacciones contrarias después de que se publicara otro video privado

Por su parte, y además del comunicado hecho por sus abogados el 9 de septiembre, Beéle prefirió ignorar todo lo relacionado con este tortuoso episodio. En su lugar, compartió un par de capturas celebrando el éxito que han tenido sus últimas canciones en las listas de reproducción.