Se filtran supuestas FOTOS de cuando Peso Pluma estuvo anexado

Peso Pluma es uno de los cantantes mexicanos más exitosos del momento y ha tenido exitosas colaboraciones con artistas internacionales. Sin embargo, la fama no siempre estuvo presente y su vida alejada de los reflectores era muy diferente, tanto que incluso habría estado una temporada internado en una clínica de rehabilitación en Jalisco.

Este misterioso pasado salió a la luz tras la publicación de una serie de imágenes que habrían sido tomadas en el centro de adicciones donde supuestamente pasó parte de su adolescencia. Dicho material se hizo viral en redes sociales, donde muchos de sus admiradores se admitieron sorprendidos por lo diferente que se veía en ese entonces.

Facebook / 5 Lunas de Maluri Peso Pluma habría estado anexado durante su juventud

De acuerdo con lo que se aprecia en las fotos de Peso Pluma anexado, todo habría ocurrido antes de que saltara a la fama, cuando se dice, atravesó por problemas de consumo de sustancias.

En la actualidad, con 26 años y una sólida trayectoria, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, no ha tenido recaídas conocidas, aunque sí ha sido señalado por llevar una vida de excesos.

¿Cuál es la clínica en la que Peso Pluma habría estado anexado?

Aunque estas imágenes se viralizaron en días pasados debido a un video de TikTok de una usuaria que afirma haber estado en el mismo anexo, anteriormente ya habían sido publicadas directamente por este centro de rehabilitación en donde Peso Pluma aparentemente estuvo internado.

Este lugar lleva el nombre de 5 Lunas de Maluri, y de acuerdo con reportes, se ubica en Jalisco, estado del que el músico es originario.

Sobre las condiciones del supuesto tratamiento contra las adicciones que, existe una versión de que únicamente estuvo ahí tres días durante el año 2019, según la comunicadora Ahtziri Cárdenas, que aseguró haberse contactado con los encargados del lugar. En esa ocasión, el cantante de “Ella baila sola” habría ingresado por voluntad propia con el fin de participar en un retiro espiritual.

Peso Pluma y Kenia Os, alejados de la polémica por supuestas adicciones

Por su parte, Peso Pluma no ha hablado frontalmente de las adicciones que y suele ser muy reservado con su vida íntima. Así que de momento, solo se sabe que está trabajando en nuevos proyectos y sigue disfrutando de su romance con Kenia Os, junto a la que asistió a la Semana de la Moda en Nueva York.