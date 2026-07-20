La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta capaz de recrear escenarios que despiertan la imaginación de millones de personas. Uno de los temas que más interés genera es cómo podrían lucir los hijos de celebridades cuando lleguen a la adultez. En esta ocasión, diferentes modelos de IA proyectaron el posible aspecto de Sasha y Milán Mebarak, hijos de Shakira y Gerard Piqué. Aunque las imágenes no representan una predicción científica ni el aspecto real que tendrán en el futuro, sí combinan los rasgos físicos más distintivos de ambos padres para ofrecer una recreación basada en su herencia genética.

¿Cómo se verían Milán y Sasha de adultos, hijos de Shakira, según la IA?

Milán

Las recreaciones muestran a Milán con una apariencia que conserva varios de los rasgos más reconocibles de Shakira.



Mirada muy parecida a la de Shakira. La inteligencia artificial proyecta que mantendría unos ojos oscuros y almendrados, además de una expresión intensa que recuerda a la cantante colombiana desde sus primeros años de carrera.

La inteligencia artificial proyecta que mantendría unos ojos oscuros y almendrados, además de una expresión intensa que recuerda a la cantante colombiana desde sus primeros años de carrera. Rostro más definido. Su estructura facial aparece más estilizada, con una mandíbula marcada y una sonrisa que también evoca a su madre, aunque con algunos rasgos heredados de Gerard Piqué.

Así se verían Sasha y Milán, hijos de Shakira, cuando sean adultos, según la IA|IA

Su estructura facial aparece más estilizada, con una mandíbula marcada y una sonrisa que también evoca a su madre, aunque con algunos rasgos heredados de Gerard Piqué. Cabello oscuro y estilo elegante. Las imágenes generadas muestran a Milán con cabello castaño oscuro y un estilo sofisticado, una apariencia que muchos usuarios en redes sociales relacionan con jóvenes figuras del mundo de la música.

Sasha

En el caso de Sasha, la IA plantea una combinación diferente de rasgos, con una mayor influencia de la familia paterna.



Mayor parecido con Gerard Piqué. Las recreaciones destacan una estructura ósea más robusta, una mandíbula cuadrada y facciones que recuerdan al exfutbolista español.

Las recreaciones destacan una estructura ósea más robusta, una mandíbula cuadrada y facciones que recuerdan al exfutbolista español. Ojos claros y cabello más claro. Según la proyección, Sasha tendría cabello castaño claro o rubio y ojos claros, características asociadas a la herencia europea de su padre.

Así se verían Sasha y Milán, hijos de Shakira, cuando sean adultos, según la IA|IA

Según la proyección, Sasha tendría cabello castaño claro o rubio y ojos claros, características asociadas a la herencia europea de su padre. Complexión atlética. La inteligencia artificial también imagina a Sasha con una constitución física deportiva, en línea con el gusto que ha mostrado por distintas actividades deportivas desde pequeño.

¿Qué tan precisas son estas imágenes de los hijos de Shakira creadas con IA?

Aunque este tipo de retratos suele volverse viral en redes sociales, es importante recordar que se trata únicamente de simulaciones digitales. La inteligencia artificial analiza fotografías disponibles y combina rasgos faciales utilizando modelos estadísticos, pero no puede predecir con certeza cómo lucirá una persona en el futuro.

El crecimiento, la genética, los hábitos de vida y otros factores hacen que la apariencia física evolucione de formas imposibles de anticipar con exactitud. Por ello, estas recreaciones deben entenderse como un ejercicio creativo y de entretenimiento, más que como una representación real del aspecto que tendrán Sasha y Milán cuando sean adultos.