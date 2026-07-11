¿Quiénes serán los finalistas de MasterChef 24/7? Esto predijo la inteligencia artificial

Aunque estamos prácticamente a la mitad de MasterChef 24/7, el reality ha desatado una ola de especulaciones entre los seguidores de la cocina más famosa de México, pues conforme las semanas avanzan, la cocina se vuelve un territorio hostil donde un solo error con el cuchillo o una mala ejecución en el sazón significan la expulsión inmediata.

Evaluar el destino de los participantes requiere analizar puntos que van más allá del carisma que muestran en el 24/7. Es por eso que consultamos a la inteligencia artificial para que nos ayudara a ha hacer una predicción basada en el rendimiento histórico de las estaciones, el número de veces que han subido al balcón de salvación, el control técnico de proteínas complejas y la capacidad de mantener la templanza bajo la presión del reloj.

¿Qué cocineros siguen en MasterChef 24/7 hasta el viernes 10 de julio de 2026?

Actualmente, la competencia mantiene en la línea de fuego a: Ramahá, Ixdit, Emmanuel, Camila, Flor, Jazmín, Carmen, Claudia, Daniela, Michelle Luis, Julio, Antrax, Lancer y Nora. Ante la incertidumbre de quién se llevará el trofeo, los análisis de datos y la inteligencia artificial han arrojado sus primeras predicciones sobre los nombres que ocuparán los codiciados lugares en la Gran Final.

¿Quiénes serán los finalistas de MasterChef 24/7?

De acuerdo con ChatGPT, hay tres nombres que se posicionan con la mayor probabilidad estadística de disputar el duelo definitivo en la última gala:

Luis: Su consistencia técnica y la evolución que ha mostrado en el manejo de sabores tradicionales de Veracruz lo convierten en el rival a vencer. La IA destaca su precisión milimétrica en retos de eliminación, un factor clave para sobrevivir a las jornadas de alta presión.

Ixdit: Se ha consolidado como la estratega de la temporada. Su capacidad para aprovechar ventajas cruciales —como la vista recientemente en el reto del supermercado oriental— y su audacia para experimentar con ingredientes complejos la perfilan firmemente hacia la última estancia.

Ramahá: El respaldo masivo del público y su reciente salvación por voto popular le otorgan un impulso anímico inigualable. Los análisis sugieren que su sazón casero y su intuición en momentos críticos lo mantendrán a salvo frente a competidores técnicamente más rígidos.

A pesar de que figuras como Emmanuel, Camila y Carmen se mantienen en la pelea gracias a destellos en las clases y las galas de MasterChef 24/7, por lo que la inteligencia artificial advierte que su falta de regularidad en los retos en parejas podría costarles caro en las próximas semanas. Al final, los datos solo muestran tendencias; la última palabra la tendrán los chefs jueces frente a las estaciones de grabación, donde el destino se define plato a plato.

