El negocio de la manicura tiene una alta demanda en México gracias al crecimiento de los servicios de belleza especializados. Pese a ello, no existe una cifra oficial de cuánto gana al mes una mujer que pone uñas en julio de este 2026. No obstante, hay un promedio que se puede asimilar, según la IA. Mientras que los tatuadores perciben este salario en el país por mes.

El promedio de ganancias de una mujer que se dedica al mundo de la manicura puede variar según la ciudad, la experiencia, la cantidad de clientes y el tipo de servicio ofrecido. Por esa razón, la inteligencia artificial realizó una estimación a partir de datos públicos sobre los costos, salarios y con qué frecuencia las mujeres acuden al salón de belleza, donde puedes acudir a ponerte uñas del Mundial 2026 para apoyar a las selecciones que están en semifinales.

Esto es lo que gana una mujer que pone uñas

De acuerdo con la IA, si una profesional de la belleza atiende entre 4 y 6 clientes por día, trabaja 5 días a la semana y cobra entre 250 y 450 pesos por un servicio de aplicación o retoque, percibirá mensualmente entre 24 mil y 54 mil pesos. Esta cifra representa ingresos brutos; es decir, no se contemplan los materiales, renta del local, herramientas, electricidad, impuestos o publicidad.

Cuánto gana al mes una mujer que pone uñas en julio 2026, según la IA|Pinterest

Pero si una mujer que se dedica a poner uñas recibe 3 clientes diarios, cobra alrededor de 250 pesos por servicio y trabaja 20 días al mes, genera aproximadamente 15 mil pesos. En cambio, quienes ofrecen diseños premium, aplicaciones en gel, acrílico, polygel o grandes diseños pueden incrementar el costo promedio por encima de los 500 pesos por sesión, siempre que exista demanda suficiente en su zona de trabajo.

Cabe mencionar que estas estimaciones son sin descontar la inversión que se tiene que hacer, ya que, por ser trabajadoras independientes, tienen que gastar lo que perciben mensualmente en acrílicos, geles, lámparas LED, limas, esmaltes, pinceles, desinfectantes y herramientas.