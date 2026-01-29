Esta es la señal que confirmaría un romance entre Cazzu y su guardaespaldas

Para nadie es un secreto que el nombre de Cazzu se ha vuelto muy popular entre la comunidad mexicana, sobre todo, desde el conflicto que mantiene con Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar. Ahora, una pequeña pista sería suficiente para indicar que la argentina sostendría una relación más allá de lo laboral con su guardaespaldas.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Cazzu se volvió viral a nivel internacional hace más de un año, cuando comenzó el conflicto entre ella, Christian Nodal y Ángela Aguilar. Esto ha sido aprovechado por la argentina, quien en medio de esta situación ha sumado muchos seguidores de la República Mexicana.

¿Cazzu y su guardaespaldas tienen una relación amorosa?

La primera gran señal guarda relación con la forma en cómo Cazzu y su guardaespaldas, Tito Gómez, aparecen juntos durante mucho tiempo, lo cual dio insidious a sus seguidores de pensar que existe una relación más allá de lo laboral entre estos luego de la separación de la argentina con Nodal, padre de su hija Inti.

¡Las redes andan que arden! 🔥📱

Todo por este chico que Cazzu trae como parte de su equipo de seguridad. 👀💪

Desde hace varias semanas, sus fans lo traen en la mira y no dejan de especular. 🤔💬

¿Será real… o puro cuento? 😏✨

No obstante, el elemento que habría detonado esta situación fue la especulación derivada de un posible tatuaje que Cazzu y Tito Gómez compartirían, mismo que tiene como característica principal la palabra “Latinaje”, el cual coincide a la perfección con el nombre del álbum con el que la argentina se fue de gira a nivel mundial.

Y más allá de que el periodista Javier Ceriani asegurara que el tatuaje no es exclusivo de ambos, la realidad es que distintos seguidores de la sudamericana han comenzado a analizar la relación entre ambos mediante teorías en donde se observan videos, fotos y apariciones públicas que los dos han tenido. ¿Tú qué opinas?

¿Cazzu permite a Christian Nodal ver a su hija?

Mucho se hablado respecto a la posibilidad de que el conflicto entre ambos sea tan grande que la argentina no permita al mexicano ver a su hija Inti; sin embargo, vale decir que, lejos de esta situación, la relación entre ambos ha mejorado un poco precisamente a fin de cuidar de la mejor forma posible a la mejor de edad.