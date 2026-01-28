Sergio Mayer iba a subir al ring para pelear contra Alfredo Adame. ¿Por qué no sucedió?

Hace un par de días las redes ardieron al darse a conocer la noticia que muchos esperaban y es que se anunció una pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo "El Cazafantasmas" en el Ring Royale, una pelea de box organizada por Poncho De Nigris; sin embargo, Sergio Mayer reveló que fue considerado como el primer contrincante para el ganador de La Granja VIP.

¿Por qué no sucedió la pelea de box entre Alfredo Adame y Sergio Mayer?

Sergio Mayer reveló que Poncho De Nigris le hizo la propuesta para poder subir al ring y pelear en contra de Alfredo Adame, pero por compromisos laborales no pudo aceptar la oferta. El también diputado se mostró alegre por la pelea entre Adame y Carlos Trejo, comentó que le da mucho gusto y desea que gane el mejor.

"Por cuestiones de logística, yo no voy a estar, pero me invitaron, lo pensé y lo consideré".

Mayer hizo referencia que la pelea se había pensado, por los dimes y diretes que surgieron por parte de Alfredo Adame hacia Sergio Mayer Mori, pensó que era un gran momento para enfrentarse al ganador de LA Granja VIP y concluyó con: "No era el momento".

¿Cuándo es la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

Se sabe desde hace mucho tiempo que existe una enemistad entre Alfredo y Carlos Trejo, pero ahora, podrán limar asperezas en un ring de boxeo, donde más allá de la polémica, todo se decidirá por medio del deporte.

Ambas celebridades ya se encuentran entrenando para subir al ring y demostrar de qué están hechos, pues el tan esperado enfrentamiento se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, donde medios de comunicación y personalidades reconocidas estarán presentes.

Recordemos que ese día también se llevarán a cabo otros enfrentamientos como: Nicola Porcella contra Aldo De Nigris, El Patrón (Alberto del Río) contra Chuy Almada, Karely Ruíz contra Marcela Mistral y muchas más personalidades.