Shakira dejó en claro que sus hijos tienen prohibido buscar información de ella en internet

Uno de los temas que están en un momento crítico dentro de la historia es el de la tecnología y la crianza con una sociedad hiperconectada. Y en ese rubro, Shakira fue cuestionada en una entrevista que recientemente dio para la televisión española. Allí dejó en claro que sus dos criaturas tienen prácticamente prohibido el uso de celulares, donde tienen limitadísimo el tiempo con dispositivos.

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¿Qué dijo Shakira sobre sus hijos y el uso de internet?

En una interesante conversación que la colombiana tuvo con Henar Álvarez de RTVE Play, se abordaron diversos temas sobre la manera de criar hijos por parte de la cantante. Allí, lo que llamó la atención fueron las declaraciones alrededor del uso de redes sociales de los hijos de Gerard Piqué. Shakira fue contundente al indicar el riesgo de que los niños sean expuestos tanto tiempo a un mundo que es irreal en muchos sentidos.

“Mis hijos no tienen teléfono, solo un iPad bajo supervisión y únicamente los sábados por la mañana, durante una hora… Vivimos en una era loca en la que todos aparentan ser felices y no se habla del sufrimiento ni del fracaso”.

La estrella mundial recalcó que ella no permite que sus hijos entren a YouTube, que espera que el entendimiento de sus hijos sea real y que anhela que sepan lidiar con todas las experiencias de la vida. Por ello, incluso indicó que hay un problema con la forma de educar, pues les enseñan a los niños y juventudes a alcanzar la excelencia y no les ayudan a lidiar con el fracaso.

¿Shakira tiene pareja en estos momentos?

Parece que la colombiana sí tiene pareja, pues está intentando una relación con un actor conocido por su participación en la serie de Emily en París. Aunque esto se trató desde el 2024, parece que semanas recientes se están dejando ver cada vez más. La realidad es que no hay confirmación oficial, pero muchos lo dan por hecho, por sus apariciones en diversos espacios mediáticos.

El nombre del actor es Lucien Laviscount, quien tiene 33 años y es británico. Precisamente en el tema de la edad es donde muchos iniciaron sus críticas hacia la pareja, pues Shack recién cumplió 49… aunque eso - las críticas - ocurre siempre con casos similares.