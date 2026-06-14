¿Cómo hacer salsa picante de jamaica? La receta de la Chef Zahie Téllez para este fin de semana

La Chef Zahie Téllez, actual jueza de MasterChef 24/7, compartió una receta en redes sociales que demuestra cómo ingredientes tradicionales pueden transformarse en una preparación innovadora y llena de matices: una salsa de flor de jamaica con chile pasilla. Esta es la forma de preparar esta delicia para el fin de semana.

Zahie Téllez Téllez en MasterChefMx 24/7.

MasterChef 24/7: La receta de salsa picante de jamaica de la Chef Zahie Téllez

Con una combinación que equilibra notas ácidas, dulces y ligeramente picantes, esta salsa destaca por su sencillez y versatilidad. La propuesta de Zahie Téllez aprovecha la flor de jamaica, un ingrediente emblemático de la cocina mexicana, para crear un acompañamiento ideal para diversos platillos.

"La Jamaica sirve para algo más que agua", escribió la jueza de MasterChef México 2026, algo que sin duda confirmó con su preparación que combina sabores dulces con picantes.

Ingredientes:



2 tzas de flor de jamaica hidratada

1 chile pasilla hidratado (20g)

2 dientes de ajo cocidos

1/4 de cebolla cocida

1/3 tza de azúcar

1 pizca de sal

Procedimiento:



En una licuadora, colocar la flor de jamaica hidratada, el chile pasilla hidratado, los dientes de ajo cocidos, la cebolla cocida, el azúcar y una pizca de sal. Licuar hasta obtener una salsa homogénea. Si es necesario, agregar un poco del líquido de cocción o de hidratación para facilitar el licuado. Rectificar la sazón y servir.

"Disfrutar con tostadas, tacos o lo que más se te antoje", recomienda la experta en cocina. Este consejo convierte a la receta en la mejor para el fin de semana, para acompañar platillos sencillos y darles un toque especial y delicioso.

La salsa de jamaica es deliciosa y tiene el estilo de MasterChef México 2026

El resultado es una salsa de textura suave y sabor complejo, donde la acidez característica de la jamaica se complementa con el toque ahumado del chile pasilla y la dulzura del azúcar, creando un equilibrio que sorprende al paladar.

Los Chefs del reality de cocina han destacado en diversas ocasiones la importancia de rescatar ingredientes tradicionales y explorar nuevas formas de incorporarlos en la cocina cotidiana. Esta preparación es un ejemplo de cómo productos comunes pueden convertirse en propuestas gastronómicas originales sin necesidad de técnicas complejas.

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