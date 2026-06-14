La Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 revela la regla de higiene que NUNCA se debe romper en la cocina

Conforme avanza la competencia, los participantes de MasterChef 24/7 ya no tienen permitido equivocarse en aspectos básicos de la cocina y hasta el más mínimo error les puede costar su permanencia. Y para que esto no siga repitiéndose, la Chef Zahie Téllez compartió que la higiene es indispensable, especialmente cuando se están preparando alimentos para otras personas.

Tal como expresó en su cuenta de Instagram, una omisión que no está permitida al cocinar, consiste en usar una cuchara para probar las recetas y volver a meterlas en la preparación sin limpiarla antes. "Ellos prueban de sus guisados y luego lo vuelven a meter. Son reglas de higiene importantísimas. Además, siguen metiendo los cuchillos en la sarten y eso no se puede hacer", explicó la impacable jueza.

Este fue el error que le costo un delantal negro a Julio en MasterChef 24/7

El recordatorio de la Chef Zahie Téllez sobre las reglas de limpieza en MasterChef 24/7 no fue casualidad, pues en realidad formó parte de los regaños que los chefs le dieron a Julio por su desempeño en las pruebas del viernes de salvación. Y es que a pesar de que sí pudo completar el reto de cocinar a distancia, le faltó limpieza en la estación y además no siguió las instrucciones que Poncho Cadena ya había compartido respecto al tema.

Así que cuando los jueces se dieron cuenta de que Julio metió las manos a la preparación y cortó ingredientes directamente en el sartén, se negaron a probar su platillo. En consecuencia, se convirtió en uno de los acreedores de mandil negro, lo que significa que el domingo de eliminación 14 de junio, tendrá que defender su lugar en la cocina más famosa de México.

Quiénes son TODOS los participantes de MasterChef 24/7 que tienen mandil negro en MasterChef 24/7 el 14 de junio

Lancer

Michelle

Flor

Carmen

Pablo

Julio

Ricardo

Daniela

Diego

Luis

Además, falta que Ixdit use su poder del Pin en MasterChef 24/7 y defina quién será el cocinero elegido para pasar directamente a la última etapa de mandiles negros.