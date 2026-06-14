4 tips del Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 para preparar unas milanesas con sabor delicioso y textura crujiente

Las milanesas son un platillo que fascina a chicos y grandes por su espactacular sabor. Se pueden hacer de res, de pollo, de cerdo y hasta de pescado; para comerse con ensalada, en tacos o en torta. Y contrario a lo que muchos piensan, no es una receta compleja, sino que basta con una buena preparación y seguir correctamente los mejores trucos que compartió el Chef Diego Niño en MasterChef 24/7 para que queden en su punto.

¿Cómo hacer milanesas? Los pasos imperdibles para una comida deliciosa al estilo masterchef

Sazonar perfectamente el marinado . La preparación de las milanesas empieza desde el momento en que se marinan con leche y huevo. Aquí para potenciar los sabores, hay que sazonas muy bien con sal, pimienta y un poco de orégano.



. La preparación de las milanesas empieza desde el momento en que se marinan con leche y huevo. Aquí para potenciar los sabores, hay que sazonas muy bien con sal, pimienta y un poco de orégano. Pasar por harina los bisteces . En un bowl con harina de trigo, pasar las milanesas previamente marinadas. Este paso va antes del empanizador porque aportará textura para que al freir queden bien crujientes.

Un buen empanizado es fundamental para que las milanesas queden deliciosas|ESPECIAL

. En un bowl con harina de trigo, pasar las milanesas previamente marinadas. Este paso va antes del empanizador porque aportará textura para que al freir queden bien crujientes. Cubrir los filetes muy bien con el empanizador de preferencia . Una vez que los filetes de carne estén cubiertos completamente por el marinado y la harina, hay que pasarlos por el empanizador. Aquí hay opciones para todos los gustos; desde el tradicional pan molido o el panko, hasta ingredientes que son un poco más saludables para una comida balanceada



. Una vez que los filetes de carne estén cubiertos completamente por el marinado y la harina, hay que pasarlos por el empanizador. Aquí hay opciones para todos los gustos; desde el tradicional pan molido o el panko, hasta Usar aceite MUY caliente. Uno de los errores que muchas personas suelen cometer al preparar milanesas y que el Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 insistió que no se debe pasar por alto, es la temperatura del aceite. Esto porque debe estar súper caliente para que la fritura quede pareja. De lo contrario, puede faltarle cocción a la carne y el pan quedar quemado por fuera.

Para que las milanesas queden bien de cocción, se debe usar aceita muy caliente|ESPECIAL

En la lección que el "Maestro del fuego" tuvo con los cocineros de MasterChef 24/7, les contó un poco sobre el origen de esta rica comida y hasta confesó que es una de sus recetas preferidas porque una persona especial le enseñó a preparalo. Y con el tiempo, ha ido perfeccionando sus técnicas para conseguir un sabor que conquiste hasta a los paladares más exigentes.