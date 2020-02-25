La cantante colombiana Shakira podría estar engañando a su esposo Gerard Piqué con un actor mexicano.

Los rumores sobre los problemas que tiene la colombiana Shakira, con el jugador del Barcelona Gerard Piqué, al parecer son más fuertes de lo que se pensaba. Esto luego de que se difundiera en internet de la cantante besando a un actor mexicano.

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La información que se ha filtrado en las redes sociales todavía no ha sido confirmada; por lo que tenemos que aclarar que Shakira ha grabado en días recientes el video de su nueva canción 'Me Gusta', mismo que será lanzado muy pronto, por lo que todo podría tratarse solo de unas fotos del nuevo material de la cantante.

En la foto se puede ver a la cantante en la playa abrazada, besando a un hombre que no se alcanza a distinguir la cara, por lo que por el momento todo queda en suspenso.

La relación se encuentra viviendo uno de los peores momentos, a tal grado que el pasado lunes Shakira salió a declarar antes los micrófonos de la prensa española, que la situación que vive con la estrella del futbol es muy difícil, a tal grado que ella quiere irse a vivir a otro lado.

Lo cual es más complicado de lo que parecer ya que, si la cantante colombiana se va a vivir a otro país, Gerard Piqué no podrá estar cerca de sus hijos, ya que todavía tiene contrato vigente con el conjunto del Barcelona.

Hasta el momento no ha existido un comunicado oficial por parte de la pareja respecto a la situación que se encuentran viviendo. Shakira tampoco ha comunicado ni mencionado, nada respecto a su posible infidelidad y mucho menos si todavía se encuentra con el jugador español.

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En días pasados la colombiana estuvo en México, en San Miguel de Allende en donde grabó un video, que con el paso de los días se volvió un reto viral.