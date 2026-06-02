El Bogueto confirma y asegura que Yeri MUA mandó a golpear a su esposa: “Siempre vamos a pagar un karma”

Un nuevo rumor ha empañado la imagen de la reconocida cantante e influencer mexicana Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri MUA, ya que en esta ocasión, la veracruzana ha sido señalada por otra figura de la música mexicana: El Bogueto, interprete de uno de los hits más virales de la música urbana mexicana de los últimos años “Cuando No Era Cantante”.

En medio de chismes y apariciones públicas erráticas, se ha dado a conocer de la mano de El Bogueto, que Yeri MUA habría mandado a golpear a Ximena, la esposa del cantante. Este martes “El Bo” fue alcanzado por varios medios y en medio de su paso, este afirma que las suposiciones eran ciertas.

¿Yeri MUA mandó a golpear a Ximena, la esposa de El Bogueto?

El rumor se dio a conocer desde el día lunes, cuando Ximena posteó a través de sus redes una historia con el siguiente mensaje:

Aún recuerdo cuando apoyaban y defendían a gente que destila odio y su único objetivo era hacer daño, hasta mandar gente a amenazarme incluso a golpearme, pero mira que vueltas da la vida, lo que siembras cosechas, estos resultados no son al azar, yo no soy hipócrita ni tampoco voy a dar una cara que no es real, no me da gusto pero tampoco me compadezco, ese sentimiento lo sentí yo muchas veces y nunca paraste, sin pelos en la lengua, qué bueno.

Esta historia fue subida junto una canción de su esposa en la que participó Yeri MUA, lo que enseguida miles de seguidores tomaron como una señal y que horas más tarde sería confirmada.

¿Qué dijo El Bogueto sobre Yeri MUA?

Tras ser alcanzado por varios medios en el aeropuerto, el reguetonero señaló lo siguiente:

“Sí vi que algo así puso en la mañana… Pues sí sucedieron ese tipo de cosas. Yo creo que, pues la vida te trata como tú la tratas, es lo único que puedo decir. Siempre vamos a pagar un karma".

De momento Yeri MUA no se ha pronunciado en redes tras esta nueva polémica que llega en medio de una temporada de altas y bajas, pues aunque su carrera musical ha ido subiendo escalones, la vida personal de la cantante parece seguir mermandola por las constantes polémicas de las que se ha rodeado.