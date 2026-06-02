5 ideas de tarjetas de felicitación de KPop Demon Hunters para hacer en casa con pocos materiales
Manualidades de Las Guerreras KPop que son originales y funcionales. Con estas tarjetas de felicitación de KPop Demon Hunters vas a sorprender al festejado.
Si quieres ponerle un toque personal, único y original a un regalo de cumpleaños, te tenemos una gran idea: tarjetas de felicitación de KPop Demon Hunters. Si conoces a alguien que es fan de Las Guerreras KPop, llevar a cabo una de estas manualidades puede crear la diferencia, pues es una gran oportunidad para explotar tus habilidades artísticas y volver mucho más cercano tu obsequio.
5 tarjetas de felicitación de KPop Demon Hunters que puedes hacer tú mismo en casa
@evana_art_and_craft Kpop Demon Hunters DIY Birthday Gift Card 💜 How to make Rumi Zoey Mira Greeting Card with paper 💜 Easy paper craft #kpopdemonshunters #kpop #zoey #diyideas #fyp ♬ How It’s Done - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
1. Tarjeta en dos capas
Comenzamos con un diseño bastante fácil de replicar y de personalizar. Se trata de dibujar un patrón colorido en la hoja de abajo y hacer un recorte en forma de círculo para que sea visible. Puedes usar el tipo de ilustración de KPop Demon Hunters que prefieras, incluso dibujada o coloreada por ti; también es posible integrar elementos como stickers de piedritas de colores.
2. Tarjeta de felicitación de Derpy
La persona cumpleañera se va a sorprender con esta tarjeta de felicitación de Las Guerreras KPop, que cuenta con movimiento y puedes hacer tú mismo. Solo necesitas un material como cartoncillo, tijeras y cinta adhesiva de doble cara. Es posible atreverte a dibujar al personaje o usar impresiones.
3. Tarjeta de felicitación pop up
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Aunque esta tarjeta de felicitación resulta muy original porque sus figuras se despliegan al abrirla, en realidad requiere de poco esfuerzo para lograrse. Se usó una de las imágenes más populares y adorables de KPop Demon Hunters, cuando las integrantes de Huntrix están comiendo ramen.
4. Tarjeta de los Saja Boys
@evana_art_and_craft Kpop Demon Hunters 🎴 Saja Boys DIY Waterfall Birthday Card 💖 Easy & CUTE Gift Idea! #kpopdemonhunters #thankyoufans ♬ Soda Pop - Saja Boys & Andrew Choi & Neckwav & Danny Chung & Kevin Woo & samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast
¿Has recibido una tarjeta de felicitación "de cascada"? Aquí tienes un ejemplo de cómo ejecutar esta original idea para regalar en un cumpleaños. En este caso, se utilizó el concepto de los Saja Boys, los enemigos de las Huntrix.
5. Con diversas imágenes desplegadas
@stationerypal3 How to Make a Kpop Demon Hunters Flip Card! ☠️🔥 #capcut #stationerypal #stationery #fyp #crafts #diy #hacks #papercrafts #huntrix ♬ 原聲 - stationerypal2
Finalizamos el listado con una idea que integra imágenes muy diversas de "KPop Demon Hunters", pero que puedes hacer con la temática de un solo personaje o con cierta estética en particular. Se trata de una manualidad digna de coleccionarse.