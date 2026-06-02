¿Qué es el hair stroke? La técnica que desplaza al microblanding

El hair stroke es una técnica de micropigmentación que se destaca por hacer trazos finos, siendo un estilo que obtiene popularidad entre las usuarias por el resultado y el modo de aplicación que se usa, por lo que poco a poco desplaza al microblanding.

Para que la puedas conocer un poco más, te detallaremos en qué consiste, así podrás entender por qué se ha vuelto popular entre las usuarias que desean tener un mejor impacto en su mirada.

¿Qué es el hair stroke?

El hair stroke se destaca por ser una técnica de micropigmentación semipermanente, que básicamente consiste en recrear vellos individuales en las cejas; obtiene un efecto natural, ya que al dibujar cada vello es capaz de rellenar estratégicamente los pequeños espacios al aportar densidad visual.

Otra de sus grandes ventajas es que se adapta mejor a la estructura facial de las personas, evitando el uso de una plantilla rígida que todo el mundo usa, y que en muchas ocasiones da un aspecto muy rígido.

No olvidemos que el microblading suele destacarse por tener un acabado muy grueso y rígido, que con el paso del tiempo adquiere un aspecto avejentado y poco favorecedor para nosotros, mientras que la nueva micropigmentación usa un grosor adecuado.

¿Cuánto dura el hair stroke?

Considerando que la técnica de hair stroke consiste en una micropigmentación, se estima que podrá mantenerse de uno a dos años, periodo que va a depender del cuidado que se le dé después de su aplicación. Además, su permanencia se basará en los siguientes factores:

Tipos de piel favorecen su absorción; por ejemplo, las grasas o mixtas absorben más rápido a diferencia de las secas.

Retoques iniciales son indispensables para que tenga un mejor aspecto; se recomienda hacerlos cada 4 a 8 meses para emparejar el tono.

Ahora ya conoces la nueva micropigmentación y la razón por la que está desplazando a la micropigmentación; conoce un poco más de ella. Si deseas usarla, no olvides acudir con un experto para mejores resultados.