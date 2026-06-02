Cómo hacer uñas maximalistas en casa

Las uñas maximalistas son la contraparte del estilo minimalista, donde se aplica la regla de “más es más”, con lo que se busca esculpir y decorar las manos, luciendo una auténtica galería de arte en miniatura, un estilo para quienes desean ser el centro de atención.

Para que te las puedas hacer en casa, te detallaremos todo lo que vas a necesitar para lucir unas manos impecables, así que toma nota de la lista de materiales y de pasos.

¿Cómo hacer unas uñas maximalistas?

Gemini nos explica que para hacer las uñas maximalistas es necesario tener ciertas herramientas para lograr el estilo, por lo que recomienda conseguir los siguientes artículos:

Extensiones de gel o moldes para uñas largas, adherente especial para ellas.

Pegamento de joyería.

Lámpara UV/LED

Decoración variada, como cristales, dijes, perlas, stickers, cadenas y gel de construcción.

Empujador de cuticula.

Lima suave y buffer.

Base coat y top coat.

Deshidratador.

Color base vibrante.

Al tener todo lo anterior, podemos hablar sobre la forma de aplicación. Recuerda que para un mejor acabado debes ser paciente y aplicar capas delgadas de esmalte para tener un mejor secado. Para hacer el diseño en casa, realiza lo siguiente:

Empuja la cutícula suavemente. Lima la uña con el buffer hasta retirar la capa brillante superior de tu uña. Dale la forma a tu uña con la lima, limpia con una gasa y alcohol, agrega una capa de deshidratador. Añade una capa de base coat y sella con la lámpara por 60 segundos. Aplica los tips de gel, procura que no queden espacios libres. Aplica el color base que quieras; puedes añadir efectos. No olvides curar el color bajo la lámpara por 60 segundos. Con el gel realiza relieves, nudos, líneas o gotas; al tener la figura deseada, no olvides secar bajo la lámpara por 60 segundos. Adhiere la joyería y los stickers que quieras, cura con la lámpara por 60 segundos. Una vez que tengas la decoración seleccionada, no olvides sellarlo con el top coat y curar por 60 segundos.

¿Qué tips considerar al hacer las uñas maximalistas?

Gemini nos explica que para las uñas maximalistas hay que tener cuidado con el exceso de decoraciones, ya que puede generar un efecto negativo o “caótico”. Para un equilibrio visual, recomienda colocar los elementos grandes cerca de la base o en el centro de la uña, para que el estilo no se sienta pesado.

Con todos los tips que te proporcionamos y pasos, podrás hacer las uñas en cuestión de minutos desde casa; aprovecha tu tiempo libre para que lo puedas lucir en tu siguiente manicura.