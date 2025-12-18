La mujer que fue captada siendo infiel en un concierto de Coldplay reaparece con inesperado mensaje

El 16 de julio de 2025 quedó grabado en la memoria de miles de personas que presenciaron uno de los conciertos de la gira “Music of the Spheres” de Coldplay. Pero también en internautas que se hicieron eco de una infidelidad que quedó expuesta en pleno show y ante la atenta mirada del propio vocalista de la banda, Chris Martin.

La Kiss Cam recorría las gradas del estadio Gillete, en Boston, cuando captó a una pareja abrazada. Se trataba de Kristin Cabot y Andy Byron, quienes se desempeñaban como jefa de Recursos Humanos y CEO de la compañía Astronomer, respectivamente, y que estaban incurriendo en una infidelidad que acababa de quedar expuesta al mundo entero.

¿Qué pasó con Kristin Cabot y Andy Byron?

Las imágenes del momento captado en el concierto de Coldplay también fueron documentadas por teléfonos celulares que rápidamente hicieron llegar el contenido a las redes sociales. Como era de esperarse, el video se viralizó por lo que la infidelidad de Kristin Cabot, quien estaba casada y tiene dos hijos, había sido descubierta.

Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3 — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025

Solo bastaron minutos para que sus nombres se conocieran a nivel mundial por lo que, al ser expuestos en esta situación, decidieron presentar sus renuncias a los cargos que tenían en la empresa norteamericana. Además, Kristin Cabot inició los trámites de divorcio el cual, afirmó, ya estaba planeado antes de lo sucedido.

¿Qué dijo Kristin Cabot sobre lo sucedido?

A cinco meses del hecho, Kristin Cabot cedió una entrevista a The New York Times en donde hizo un sinceramiento y reveló: “tomé una mala decisión”. La mujer precisó: “Me eché un par de High Noons, bailé y me comporté inapropiadamente con mi jefe”.

Kristin Cabot precisó que sus hijos y ella recibieron amenazas de muerte tras la viralización del video del cual afirma que nunca podrá “explicarlo de forma articulada ni inteligente”. La mujer recordó aquel momento como “un cliché y una lástima” y dijo que ella y Andy Byron se quedaron sentados “con la cabeza entre las manos, pensando”.

La ex jefa de Recursos Humanos de Astronomer afirmó que esa noche “fue la primera y única vez que se besaron” y que luego de eso “su contacto ha sido mínimo”. Kristin Cabot y sus hijos tuvieron que iniciar terapia ante el acoso que sufrían por teléfono tras un hecho que sin lugar a dudas cambió sus vidas.