Muere famosa actriz de forma INESPERADA; fue un icono de la televisión en los años ochenta

La industria de la televisión se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el pasado 18 de septiembre que la actriz colombiana Socorro Ortega ha fallecido misma que fue un icono de la televisión en los años ochenta yy noventa. La noticia fue confirmada por su colega y amigo Víctor Hugo Morant a través de redes sociales. A pesar de que a lo largo de su trayectoria formó parte de diversos proyectos 'Don Chinche' fue uno de los más importantes ya que al dar vida al personaje de 'La Caleña' se consagró como una de las actrices más importantes y destacadas de la pantalla chica.

¿De qué murió Socorro Ortega?

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la muerte de la actriz colombiana. Fue su hermano Jannier Ortega quién le dedicó unas conmovedoras palabras para despedirla; "Despido con el alma a mi hermana querida, Socorro Ortega. Una mujer luminosa, actriz talentosa que brilló en Don Chinche y dejó huella con su risa, su fuerza y su enorme corazón", fue parte del mensaje que el hombre compartió. Por otro lado, también aprovechó para agradecer a su hermana por tanta dulzura, por su arte y por ser su hermana además de que reiteró que siempre la llevará con él. En este mensaje no se dió a conocer ningún tipo de información sobre la causa de la muerte.

¿Quién era Socorro Ortega?

Socorro Ortega fue una de las actrices más reconocidas en el mundo del entretenimiento. A lo largo de su trayectoria artística formó parte de diversos proyectos como 'Revivamos Nuestra Historia: El Bogotazo', 'Camila', 'El virrey', 'Los Cuervos', 'La Mala Hierba', 'El Camaleón', '¿Por qué Mataron a Betty Si Era Tan Buena Muchacha?'. Durante muchos años la actriz demostró su amor por el cine, televisión y teatro además de que en cada uno de sus personajes reflejó gran versatilidad actoral y talento para dar vida a nuevas y emocionantes historias. Su legado vivirá para siempre a través de su trabajo.

