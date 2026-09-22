Ideas DIY: 5 ideas creativas para crear marcos de fotos inspirados en Bluey
Ideas DIY. Descubre estas 5 ideas creativas para crear marcos de fotos de Bluey para decorar o regalar.
Todo lo relacionado con las ideas DIY (Hazlo tú mismo) despierta gran curiosidad y genera emociones muy diversas. Esto se debe a que cada proyecto nos permite ser protagonistas del proceso de creación y, una vez concluido, el resultado es muy satisfactorio.
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Lo que comenzó como una simple práctica de manualidades se ha convertido en todo un movimiento en el cual no dejan de sumarse personas de distintas edades. Las ideas DIY, que además fomentan el reciclaje, son muy recomendadas para entretenerse en casa y sin gastar de más.
Ideas DIY de Bluey
Muchos proyectos despiertan el interés de los más pequeños ya que están inspirados en sus personajes favoritos como es el caso de la cachorra Bluey. Este personaje tan popular de la serie de televisión animada que lleva su nombre es muy didáctico y por eso también suma la atención de los adultos.
En redes sociales y demás plataformas digitales pueden hallarse muchos proyectos en que tienen a Bluey como protagonistas. Mientras algunos proponen crear objetos decorativos con su rostro, otros sirven para personalizar todo lo que nos rodea.
¿Cómo hacer marcos de fotos de Bluey?
Sumergirse en el universo de Bluey es abrirle la puerta a la imaginación, el juego en familia y las risas compartidas. Ante esto, crear tus propios marcos de fotos inspirados en Bluey se convierte en una gran idea DIY cuyo proceso atesoraremos en nuestro corazón.
A continuación, te presentamos 5 propuestas originales y sencillas para transformar un marco de fotos común en una verdadera obra de arte al estilo Bluey:
- Marco "Bluey & Bingo" con tonos y orejitas de fieltro: Pinta la mitad izquierda de un marco de madera plano de color azul claro (para Bluey) y la mitad derecha de color naranja claro (para Bingo). Añade las manchas características de cada personaje con pintura más oscura en las esquinas correspondientes. Para darle un toque tridimensional único, recorta dos pares de orejas triangulares en fieltro (azul para el lado de Bluey y naranja para el de Bingo) y pégalas en la parte superior del marco.
- Marco "Xilófono Mágico" (Magic Xylophone): Utiliza bajalenguas o palitos de helado de madera y píntalos de diferentes colores brillantes (rojo, amarillo, verde, azul y morado) para emular las teclas del famoso xilófono de las hermanas. Pégalos vertical u horizontalmente sobre la moldura del marco formando una escala de colores. Puedes complementar el diseño pegando dos pequeñas baquetas hechas con palitos de brocheta y cuentas de madera en uno de los laterales.
- Marco "El Sombrero de Abuela" (Grannies): Rinde homenaje a los divertidos personajes de Rita y Janet cubriendo la superficie del marco con tela o papel de servilleta usando la técnica de decoupage en un patrón de lunares blancos sobre fondo morado o rosa. Como toque final, añade en una esquina un pequeño sombrero hecho con fieltro o encaje y un par de gafas redondas hechas con limpiapipas negros.
- Marco "Hassock / El Globito" (Keepy Uppy): Pinta el marco con un fondo de cielo azul y nubes blancas esponjadas con una esponja pequeña. Luego, moldea con plastilina de secado al aire (o pasta flexible) un pequeño globo rojo y varios detalles de patas o personajes intentando tocarlo. Una vez seco y pegado en la esquina inferior, dibuja con un marcador fino negro una línea punteada que simule la trayectoria del globo alrededor del marco.
- Marco de Mosaico "Casa Heeler": Recrea la fachada de la icónica casa de madera de Bluey utilizando pequeños cuadrados de cartulina, goma EVA o azulejos de manualidades en tonos azul pastel, amarillo y verde. Pégalos alrededor del marco creando un mosaico texturizado. En la base del marco, añade un toque de césped verde hecho con hilos de lana o tira de papel triturado para darle relieve.