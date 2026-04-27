Adiós tacones; estas son las sandalias en tendencia para la temporada

Estamos en una época de altas temperaturas por lo que los pies comienzan a lucirse más con zapatos que permiten estar fresca. Esta temporada se inclina por lo cómodo, pero sin perder la elegancia.

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Los modelos que te presentamos aquí ayudan a estilizar, combinan con vestidos, vaqueros o pantalones fluidos. Los más importante es que podrás caminar sin molestias ni dolores.

La tendencia es cuidar el pie por lo que se utilizan tiras suaves, plantas acolchadas, cuñas cómodas y modelos planos elegantes que sirven para todo.

¿Cuáles son las sandalias en tendencia?

Sandalias planas minimalistas

Las mismas cuentan con tiras finas en tonos cuero, negro o dorado. Ideal para combinar con vestidos midi, lino blanco o vaqueros rectos. Es un estilo que nunca pasa de moda.

Sandalias con plataforma ligera

Esta es una opción para quienes buscan subir algunos centímetros, pero sin dejar la comodidad. Ayudan a repartir el peso y estilizan mucho.

Cuñas cómodas que sí merece la pena recuperar

Este clásico vuelve renovado ya que son materiales ligeros, naturales y con alturas razonables. Es ideal para lucir en cenas, eventos o looks donde debas arreglarte.

Las sandalias pala que solucionan cualquier ocasión

Por último, tenemos esta opción que es versátil y actual. Puedes utilizarlo con pantalones amplios, shorts o vestidos camiseros. Una buena opción para cuando estás de vacaciones.

Lo que debes tener en cuenta para elegir una buena sandalia es que tenga una planta acolchada, capaz de amortiguar la pisada y aportar confort durante horas. También es importante una suela flexible y ligera, que facilite el movimiento al caminar.

Por otro lado, las tiras tienen que ser suaves y colocadas de manera que no provoquen rozaduras y sujeten el pie sin apretar. En el caso de que tengan altura mejor optar por plataformas equilibradas o cuñas estables.

También ten en cuenta que los materiales transpirables y una buena horma marcarán la diferencia entre unas sandalias que usas siempre y otras que acabas olvidando.