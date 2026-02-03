Tiktoker es cancelado por llevar a sus perros a 200 metros de altura: VIDEO

El cuidado de los animales es un factor que ha tomado relevancia en los años recientes, por ello cuando aparecen videos donde los perritos o gatitos son expuestos de una u otra forma, las redes sociales se dedican a señalar el caso. Ahora, fue un joven campesino que comparte su vida en el campo. Allí, el tiktoker fue señalado por exponer a sus caninos a una caída mortal.

¿Imelda Tuñón desacató la orden judicial sobre José Julián? Aquí toda la información

¿Por qué el tiktoker es acusado de irresponsable?

Uno de los videos que más le dio fama en los días recientes fue uno donde cruza un río en una estructura que lo traslada de cerro a cerro. Sin embargo el sistema de poleas (o garrucho como le llama él) es un pedazo pequeño de metal, con un piso de maderas superpuestas y sin protección en ninguno de los lados.

Es decir, está totalmente expuesto a una caída fatal a más de 200 metros de altura, tal como lo presume él. Justamente en el video que comenzó la polémica, se ve cómo sube a 3 caninos, un bote de material y él mismo. Lo cual se percibe extremadamente inseguro, según los múltiples comentarios de los usuarios.

Y en otro de los videos donde se muestra el mismo mecanismo de transporte para los trabajos que realiza en los distintos terrenos donde trabaja, se ve cómo se lleva solamente a un perrito. Allí él declara que los animales ya saben cómo está la movida. Sin embargo, eso no evitó que las personas lo criticaran en demasía por la inseguridad de un tipo de traslado así.

¿Quién es el tiktoker que está siendo cancelado en redes sociales?

El generador de contenido se autodenomina Mauro El Campeche, y su contenido está enfocado en las labores que realiza en el trabajo de campo. Incluso en otros videos destaca el cariño y cuidado que le da a sus perritos, que son fieles ayudantes y acompañantes en las actividades que realiza. Sin embargo, las críticas aparecieron de manera flagrante contra su medio de transporte.

El joven parece que es oriundo de Saladoblanco, un municipio en el noroeste de Huila… en Colombia.