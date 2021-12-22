Perritos salvan a bebé abandonada de morir de frío. (FOTO)

Una bebé fue abandonada en una fría noche, pero por fortuna unos perritos la salvaron de morir al repegarse a su pequeño cuerpo para darle calor.

Fue en la provincia de Chattinsgarh, en la India, donde unos cachorros le salvaron la vida a una recién nacida que fue abandonada por sus padres, sin ropa y que aún conservaba el cordón umbilical.

Unas personas pasaron por el lugar cuando escucharon un llanto de la bebé, así que se acercaron a investigar de qué se trataba. Todo parece indicar que un perro callejero la había encontrado primero y junto a sus cachorros decidieron darle calor durante toda la noche.

La noble acción de los perritos hizo que la pequeña no sufriera las bajas temperaturas que enfrenta la localidad durante la noche y falleciera por una hipotermia.

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खबर पढ़कर मन व्यथित हो गया.

बच्ची को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है, मामले की छानबीन जारी है.

यदि आप बेटा-बेटी में भेद-भाव की सोच से ग्रस्त हैं तो आप अभिभावक बनने लायक नहीं हैं.

दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा मिले. ऐसे पाप रोकें, दकियानूसी सोच त्यागें, बेटा-बेटी एक समान मानें. pic.twitter.com/JDD5tQExSu — Dipanshu Kabra (@ipskabra) December 19, 2021

Policía busca a familiares de la bebé

La bebé recibió el nombre de Akanksha y fue llevada a un hospital; afortunadamente no sufrió ninguna herida, pero la policía ya comenzó la búsqueda de su familia.

De acuerdo con medios locales, puede tratarse de un caso de discriminación hacia las bebés mujeres, pues en ese lugar se se tiene preferencia por tener hijos varones.

El comisionado de relaciones públicas del Departamento de Policía del del estado de Chhattisgarh, Dipanshu Kabra, sostuvo la versión anteriormente mencionada.

La policía y la población consideraron un milagro que la pequeña hubiera sido hallada por los perritos y que no le hubieran hecho daño, sino al contrario, se mostraron mucho más humanos que quienes la abandonaron.

Habitantes de la zona celebraron que bebé sobreviviera toda la noche, ya que algunos perros callejeros de la zona no llegan a ser tan amables y en ocasiones pueden ser hasta feroces, pero ella corrió con mucha suerte.

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