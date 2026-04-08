Tito Fuentes integrante de Molotov fue sometido a cirugía ¿Cuál es su estado de salud HOY miércoles 8 de abril 2026?

Fans de la reconocida banda Molotov fueron sorprendidos al revelarse que Tito Fuentes, integrante de la agrupación, fue recientemente hospitalizado para una nueva cirugía facial reconstructiva, esto como parte de su proceso de recuperación luego de atravesar complicaciones de salud derivadas por las adicciones y los excesos.

De acuerdo con Micky Huidobro, compañero del guitarrista principal de la banda, la intervención ocurrió hace unos días, sin embargo, el músico ya se encuentra estable llevando a cabo su proceso de recuperación ya que: “aún le falta mucho tiempo de rehabilitación”.

¿Cuál es el estado de salud de Tito Fuentes, guitarrista de Molotov, HOY 8 de abril 2026?

Aunque la intervención se realizó hace unos días, Micky Huidobro indicó que Tito Fuentes ya esta estable en su proceso de recuperación luego de atravesar por una cirugía facial reconstructiva, asimismo, indicó que medicamente se espera que este año ya quede concluido ese tipo de procesos.

Tito Fuentes sorprendió el años pasado al declarara públicamente cayó en coma durante tres días a causa de las adicciones, por lo que Huidobro destacó su valor de abiertamente de su enfermedad.

Micky Huidobro da actualización sobre el estado de salud de Tito Fuentes de Molotov: “Recién lo acaban de intervenir”

¿Cómo ha sido la lucha de Tito Fuentes contra las adicciones?

Más allá del episodio médico al que fue sometido el integrante de Molotov, Tito Fuentes ha hablado abiertamente sobre los problemas de adicciones que enfrentó a lo largo de su vida, a través de sus redes sociales ha compartido que el consumo inició en una etapa temprana dentro del ambiente del rock, sin embargo con el paso de los años esta comenzó a incrementar la cual inició afectando su salud y su vida tanto personal como profesional.

Asimismo, ha señalado sobre su procesos de recuperación, destacando la importancia de reconocer el problema rodearse de apoyo, asimismo, como reconocer que el cambio está en uno, ya que igual se sinceró al decir que ha pasado por al menos otras 11 cirugías pero las echo a perder debido a que recaía en las adicciones.

El guitarrista también ha revelado que salir de una adicción no es fácil y mucho menos el camino por el que se atraviesa, sin embargo, sí es posible, por lo que utiliza su experiencia para generar conciencia entre sus seguidores y jóvenes sobre el consumo y el bienestar de la salud mental y emocional.