5 colores de uñas de pedicura que son tendencia en esta temporada

En las épocas de temperaturas altas los pies comienzan a tomar más notoriedad por lo que es importante tenerlos cuidados y por supuesto con unas uñas coloridas. Es por esto que te vamos a contar sobre los colores que están en tendencia.

Tienes que tener en cuenta que las pedicuras en tendencia son varias por lo que podrás encontrar desde tonos pastel hasta colores más intensos. Elige lo que mejor vaya contigo.

¿Cuáles son los colores de pedicura?

Para que tus pies estén en tendencia debes tener en cuenta los siguientes colores:

Pedicura cereza

Este es un color que se sigue posicionando como uno de los más buscados de la temporada. Este tono atemporal, sinónimo de elegancia y sofisticación, es perfecto para el día a día.

Pedicura amarillo mantequilla

El amarillo mantequilla ha llegado para imponerse con mucha fuerza y se ha apoderado de los pies. Si bien es suave es muy llamativo, este tono es perfecto para aportar luz a nuestra pedicura y resaltar el bronceado.

Pedicura lila

Aquí nos encontramos con un color que mezcla dulzura y frescura a partes iguales, un tono muy femenino que rejuvenece los pies.

Pedicura verde oliva

Por otro lado, tenemos el verde oliva es una de las sorpresas de este verano en cuanto a tendencias de uñas. Lleno de sofisticación, es muy versátil y se adapta a la perfección a cualquier look.

Pedicura milky

Por último, tenemos el blanco lechoso que da paso a las milky nails. Estas son una buena opción para las amantes del minimalismo. Un tono neutro y sofisticado perfecto para quienes prefieren un estilo más discreto en su pedicura.

Estos son sin dudas unos colores hermosos que no puedes dejar de utilizar esta temporada. Cada uno de ellos tiene su encanto por lo que puedes ir alternando su uso y combinando con lo que más quieras.