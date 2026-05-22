3 opciones para reemplazar el estropajo de tu baño por opciones más vintage y naturales

Dile adiós a los estropajos de plástico que terminan arruinando la imagen de tu baño. Puedes reemplazarlos por opciones vintage hechas con fibras naturales que funcionan igual o incluso mejor, además de aportar un estilo mucho más clásico y aesthetic a tu espacio.

¿Cuáles son las ideas de estropajos vintage?

Existen varios tipos de estropajos naturales para ducharse y la mayoría pueden encontrarse en tiendas naturistas o supermercados con una amplia variedad de productos. Según recomendaciones del portal Cero Residuo, lo ideal es elegir opciones biodegradables, compostables y que ayuden a remover las células muertas de la piel.

Algunas de las mejores alternativas son las siguientes:



1. Luffa

La luffa es uno de los estropajos naturales más populares gracias a su textura exfoliante y apariencia artesanal. Está elaborada a partir de una planta seca y ayuda a limpiar profundamente la piel mientras mantiene una estética vintage y natural en el baño.

2. Esponja circular vegetal

Este tipo de esponja destaca por su diseño clásico y materiales orgánicos. Además de ser funcional, aporta un toque decorativo mucho más elegante que los estropajos de plástico tradicionales.

3. Esponja natural

Las esponjas naturales suelen ser suaves, duraderas y amigables con la piel. Son ideales para quienes buscan una experiencia de ducha más delicada y con inspiración spa o vintage.

Esponja natural para ducha.|Pinterest

¿Cómo hacer la luffa más suave para ducharse?

Seguramente cuando has visto una luffa para baño has pensado que luce demasiado dura. Sin embargo, existe un truco muy sencillo para ablandarla y hacerla mucho más cómoda para la piel.

Un consejo compartido por la usuaria de TikTok @iktali consiste en colocar la luffa en agua hirviendo durante cinco o diez minutos. Después solo debes dejarla enfriar y estará lista para usarse con una textura mucho más suave y agradable.

¿Cada cuánto tiempo debes cambiar la luffa de ducha?

Si quieres garantizar el buen uso de la luffa de ducha debes cambiarla cada 3 o 4 semanas si la usas diariamente. No obstante, según Odele Beauty, es posible que una esponja natural pueda durar hasta 5 meses como máximo si se cuida bien. Si ves que su olor cambia, si cambia de color o sus fibras se deshacen, son las señales para cambiarla por una nueva.