Las tragedias que han vestido de luto al regional mexicano

El asesinato el vocalista de Banda Gota de Oro se suma a la lista de muertes trágicas en el regional mexicano. Los hechos más conmocionantes.

Las tragedias que han enlutado al regional mexicano.jpg
|Instagram /bandagotadeoro
Notas,
Famosos

Escrito por:  Iván Charello | Marktube

Giovani Vera, vocalista de Banda Gota de Oro, fue asesinado el pasado domingo 28 de diciembre en Guanajuato y se sumó a la amplia lista de muertes trágicas en el regional mexicano. El artista fue acribillado junto a otras cuatro personas.

El regional mexicano posee una triste estadística a lo largo de los años y es que muchos de los artistas que pusieron su voz a canciones destacadas fueron asesinados. Algunos casos han tomado mayor trascendencia porque ocurrieron frente a la propia familia de los cantantes.

¿Qué artistas del regional mexicano fueron asesinados?

A la reciente muerte de Giovani Vera se suma la ocurrida, también este año, de Isaac Luna, vocalista de Banda la Constructiva. El artista fue asesinado por sujetos armados el 1 de julio cuando se encontraba en su casa tras un show.

La otra muerte que se recuerda ocurrió en 2017 y es la de Francisco Ernesto, vocalista de Banda Cuisillos. El artista llegaba a su casa en Guanajuato cuando fue asesinado por presuntos ladrones y frente a su familia.

La lista se amplía con un hecho que tuvo lugar en 2024 en Guadalajara. Francisco “Pancholín” Quijada, reconocido cantante de corridos, fue baleado en su casa cuando salía a hacer compras junto a su esposa.

El artista fue abordado por un sujeto que comenzó a dispararle y le causó la muerte en el lugar del hecho. Así, en un caso que no tuvo resolución, la música regional sufrió otra sensible pérdida y ahora, tras lo sucedido con el vocalista de Banda Gota de Oro, vuelve a sumergirse en un profundo dolor y buscar explicaciones.

