Tras el escándalo con el Escorpión Dorado, Fabiola Martínez sorprendió vestida de novia

En julio del 2025, Fabiola Martínez abrió la polémica ya que expuso la infidelidad de Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado. La modelo expuso en ese momento los audios que el hombre le enviaba y dónde le hacía saber que estaba enamorado de ella.

"¡Te llevas y no te aguantas!” Fabiola Martínez arremetió contra Alex Montiel, “El Escorpión Dorado” TV Azteca [VIDEO] Fabiola Martínez aseguró que no le tiene miedo a Alex Montiel, “El Escorpión Dorado, pues tiene muchas cosas que contar sobre la relación que mantuvieron.

Pasaron cuatro meses de ese momento y los focos están puestos en Fabiola debido a que lucio en su Instagram un vestido de novia. Así también lanzó un misterioso mensaje que hace pensar que se casó nuevamente.

¿Fabiola Martínez se casó nuevamente?

La modelo utilizó las historias de Instagram para compartir un video en el que aparece con un hermoso vestido de novia en color blanco. El peinado elegido dejó a su enorme y abundante melena negra recogida en un elegante y discreto chongo de donde cuelga el largo velo.

El video en cuestión dura poquitos minutos y cuenta con una canción muy especial del cantautor de origen italiano, Eros Ramazzotti, se trata de “Por ti me casaré”. El tema tiene un fuerte mensajes por lo que sin dudas Fabiola está pasando un buen momento en su vida.

Instagram Este es el vestido que lució.

“Se llegó el día, lo que no se cuenta no se arruina”, escribió Fabiola seguido de un corazón rojo. Sin dudas ha dejado abierta la posibilidad de que tomó la decisión de casarse nuevamente.

Por el momento se desconoce la identidad del supuesto esposo ya que no se la ha visto junto a él.

¿Fabiola Martínez ya estuvo casada?

Fabiola Martínez estuvo casada hasta el 2019 cuando la vida le dio un fuerte golpe. Pues en un día normal todo se convirtió en dolor luego de que recibiera la noticiade que su esposo, el abogado Armando “tito” Gómez, fue acribillado.

El asesinato fue en plena luz del día, luego de que la víctima estuviera en una reunión con amigos para jugar tochito que era algo que disfrutaba mucho. Los reportes manifiestan que “Tito” intentó escapar del ataque, pero no lo logró y hombres armados dispararon en su contra en al menos cinco ocasiones, lo que provocó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

