16 diseños de uñas japonesas cortas para la oficina; son cómodas y son la nueva tendencia del 2026

Lucir elegante y sofisticada en la oficina puede parecer algo difícil, pero con algunos sencillos pasos puedes lucir increíble y uno de ellos es siempre llevar las uñas arregladas. Si eres fan del estilo japones, este tipo de manicure te encantará, ya que lucirás limpia y refinada, gracias a los colores y el corte de las uñas.

Uñas japonesas ideales para oficina; perfectas para la primavera 2026

Uñas blush: Si buscas diseños de uñas hermosos pero sutiles, el efecto blush es el indicado. Se trata de una base nude, elige el tono más parecido a tu uña natural y lleva un pequeño difuminado rosas en el centro de la uña lo que da el efecto "blush".

Si quieres agregarle más de tu estilo puedes agregar pequeños toques plateados o dorados, pero sin exagerar para no perder lo clásico.

|Crédito: Pinterest

Cloud dancer: Si te gusta siempre estar a la moda, este tipo de manicure lo tiene todo. El color cloud dancer es el tono del año 2026 y es perfecto gracias a su versatilidad y su poder de combinar con todo.

Te sugerimos siempre llevar las uñas cortas con la base en el tono predilecto del año acompañado de brillos, destellos o diseños de estrellas o lunas, te verás refinada y estética.

|Crédito: Pinterest

Japonesas durazno: Recuerda siempre que menos es más y este tipo de manicure es el ideal para que te veas sumamente natural, limpia y arreglada a la vez.

Opta por un color de base nude y para darle el efecto durazno elige un tono rosado, esto hará que el diseño se vea femenino, no pasarás desapercibida y seguramente robarás miradas.

|Crédito: Pinterest

Efecto cat eye: Para combinar con cualquier outfit lleva tu manicure con efecto "ojo de gato", tus manos se verán hermosas y puedes combinar el diseño con algunos destellos, con corazones o quizá un pequeño mini french.

Recuerda llevar las uñas en corte redondo y limpiar tu uñas diariamente, esto hará que no se pierda el estilo japones que buscas.