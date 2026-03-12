MasterChef México 2026: ¿Cuáles son los datos CONFIRMADOS para formar parte del casting?

Este año la cocina más famosa de México se prepara para una nueva etapa con un formato renovado que promete mostrarle al público todo lo que ocurre dentro de la competencia, por lo que si estás decidido a ser el próximo cocinero en formar parte de este proyecto que hará historia a nivel mundial, debes tomar en cuenta que tienes que cumplir con ciertos requisitos los cuales ya han sido confirmados para poder ser uno de los afortunados para luchar por un codiciado mandil.

El reality culinario MasterChef México 24/7 que se estrenará este 2026 abrió oficialmente su casting digital para encontrar a los próximos participantes que ocuparan las estaciones de la cocina más famosa del país. En esta ocasión, el primer filtro del proceso se realizará completamente en línea a través de un formulario (que encontraras aquí dando clic) y un video, así que presta atención que aquí te dejamos la información que debes de contemplar.

Para empezar debes contemplar que en esta etapa cualquier persona mayor de edad puede aplicar al casting digital, asimismo, no se requiere que seas chef profesional, pues sin importar la profesión, ocupación, si eres estudiante, ama de casa o jubilado también se tiene la oportunidad de demostrar tu pasión por la cocina y ser el próximo que demuestre su talento frente al jurado que esta compuesto por chefs profesionales.

¿Qué es el Casting Digital de MasterChef México 24/7?

Los interesados deberán considerar que MásterChef México 24/7 los alejará de su vida cotidiana, por lo que deben consideras que estarán en pausa por casi tres meses, una vez que se contemple tu decisión, podr´pas iniciar con el proceso de selección el cual consta de llenar un formulario digital donde se deben proporcionar datos personales, redes sociales y su experiencia en la cocina.

Tras llenar el registro ahora si es momento de aplicar al Casting Digital el cual es un video de aproximadamente 3 minutos donde cuentes más sobre ti, esto con el objetivo de conocer más detalles sobre tu personalidad y carisma.

¿Cuáles son los datos confirmados para formar parte de casting?

Si ya estás decidido a formar parte de la nueva versión de MasterChef México 24/7 tienes que dar a conocer tus datos oficiales y verídicos como:



Nombre completo

Edad

Número de Celular

Correo electrónico

Estado donde habitas actualmente

Ciudad donde habitas actualmente

Ocupación

Si has participado en otro programa de televisión y cuál si tu respuesta es sí

Dar a conocer tus redes oficiales

Para el Casting Digital debes grabarte en formato horizontal, que el audio esté limpio y tenga una duración de máximo 3 minutos, durante ese tiempo debes de contestar 7 preguntas que son:



Cuéntanos por qué deberías ser parte de la nueva temporada de MasterChef. Relata tu historia personal en relación a la cocina. ¿Cuál es tu nivel gastronómico, has tomado clases? ¿Cuáles recetas preparadas son sobresalientes? Describe los rasgos de tu personalidad que mejor te caracterizan. En pocas palabras, dinos cómo te imaginas siendo participante de MasterChef ¿Cuáles serían tus mayores habilidades para generar contenido?

¡Mucha suerte!