Triste muerte de una influencer médico: la encontraron sin vida en misteriosas condiciones

El mundo del internet se vistió de luto por la impactante muerte de Lucy Wilde, una joven médico e influencer que tenía tan solo 25 años de edad. Esta noticia circuló por las diversas plataformas en línea, donde sus fanáticos llevaban días cuestionándose sobre su paradero, pues hubo quienes notaron la forma tan abrupta en que dejó de subir contenido y les hizo sospechar lo peor.

De acuerdo con los primeros reportes disponibles, el deceso se habría producido desde el pasado jueves 5 de febrero, pero fue casi dos semanas después que se confirmaron los hechos. Los restos fueron encontrados en la base militar donde hacía labores como personal de salud, sitio en el que aparentemente se localizó a la víctima inconsciente y sin que hubiera nada más que hacer por ella.

Quién era Lucy Wilde, la creadora de contenido que murió inesperadamente

Lucy Wilde fue una doctora originaria del Reino Unido que desde joven decidió servirle al ejército y llevaba tiempo instalada en una base militar. Era muy activa en redes sociales, lo que la llevó a despegar en su carrera como influencer, compartiendo contenido sobre sus días en servicio.

Además de su carrera como influencer, Lucy Wilde era médico en una base militar|TikTok. @lucywildefit

Tal como mostraba en sus publicaciones, también disfrutaba ejercitarse y llevar una vida saludable, temas que fue incorporando paulatinamente a su perfil, haciéndola ganar popularidad en línea. Al momento de morir, tenía 25 años de edad y todavía un día antes, seguía subiendo fotos y videos con normalidad, por lo que cuando de pronto "desapareció" desató numerosas dudas, hasta que se supo de su muerte.

¿Qué le pasó a Lucy Wilde? Esto se sabe de su trágica muerte

Sobre las causas exactas de este trágico hecho, todavía se desconocen los detalles, ya que estarían realizándose las diversas investigaciones pertinentes en conjunto con el ejército, según informó el medio británico Yorkshirelive. En tanto, la familia de la víctima no ha dado declaraciones que revelen si tienen sospechas de que pudiera haberle pasado algo más.

En redes sociales las condolencias no se hicieron esperar y sus seguidores le han dejado calurosos mensajes de despedida. Incluso, una de las bases en las que hizo servicio militar, le dedicó un emotivo homenaje a Lucy Wilde, con el que demostró lo fuerte que resultó esta pérdida y que le tenían una gran estima por su compromiso.

La Guardia Galesa le dedicó un homenaje a la influencer Lucy Wilde|Instagram. @welshguards

"Lucy era conocida por su calma bajo la presión, por su incansable preocupación por los demás y por su inquebrantable compromiso con sus funciones. Todas sus acciones fueron excepcionales y fue elogiada con razón por su valentía y profesionalismo", concluye el post en Instagram, que rápidamente acumuló cientos de reacciones.