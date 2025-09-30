El desgarrador mensaje con el que se despidieron de Carlos Arau, actor que murió inesperadamente

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la lamentable muerte de Carlos Arau, un actor que consolidó su trayectoria en cine y televisión nacional. Esta triste noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y varios amigos se sumaron con condolencias, incluyendo también calurosos mensajes de despedida que conmocionaron al público.

“La ANDI comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias, de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia. ¡Descanse en paz”, se lee en este post al que casi de inmediato reaccionaron figuras del espectáculo como Maribel Guardia, Gerardo Murguía y Cuauhtli Jiménez.

Instagram / @andimexico La ANDI México confirmó el fallecimiento de Carlos Arau

Por otra parte, uno de los primeros colegas en dedicarle sus honores fue Eduardo España, quien tuvo la oportunidad de trabajar con él y quiso reconfortar a sus seres queridos. “Q.E.P.D. nuestro compañero actor Carlos Arau. Mis condolencias para su familia”, escribió el comediante a través de su cuenta de X (antes Twitter).

X @laloespana Lalo España coincidió con Carlos Arau en un proyecto y le dedicó un caluroso mensaje de despedida

Quién era Carlos Arau, el querido actor mexicano que murió

Carlos Arau fue un actor, director, guionista y productor mexicano. A lo largo de sus más de 35 años de trayectoria, formó parte de importantes producciones como “Julio y su ángel”, “Vecinos” y “La Familia P.Luche”, así como en “Perdita Durango”, un film de acción dirigido por Álex de la Iglesia, donde compartió créditos con Javier Bardem.

¿De qué murió Carlos Arau?

Sobre las causas de la muerte de Carlos Arau, quien habría perdido la vida el pasado 27 de septiembre, todavía se desconocen los detalles, pues su familia ha sido sumamente cuidadosa con el manejo de esta información.

Instagram / @carloselarau Carlos Arau llevaba meses sin actividad en redes sociales

Sin embargo, se han mencionado versiones de que podría haber atravesado alguna enfermedad durante sus últimos meses de vida, puesto que desde diciembre de 2024 no tenía actividad en sus redes sociales.

Los servicios funerarios del histrión se llevaron a cabo el domingo 28 de septiembre en la Alcaldía Cuauhtémoc, ocasión para la que Tihui Arau, integrante de su familia, habría solicitado recuerdos con el actor.