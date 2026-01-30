Triste muerte de un comediante en un fatal accidente: su hermana confirmó el deceso con un desgarrador mensaje

A unos días del lamentable fallecimiento del actor de doblaje Gabriel Garzón , se registró otro suceso que vistió de luto a la industria del entretenimiento. Se trata de la muerte de Ricky D, un joven comediante que perdió la vida de manera trágica al verse involucrado en un fatídico accidente de tránsito.

De acuerdo con la información disponible, el cómico viajaba en motocicleta por las calles de Miami y sufrió una colisión que le arrebató la vida. Posteriormente, Katy, una de sus hermanas, publicó un desgarrador mensaje que puso en evidencia el rol tan importante que Ricardo Díaz, su nombre real, ocupaba en su familia.

"Soy Katy, la hermana de Ricky D. Con profunda tristeza, comparto que mi hermano ha partido a otro plano debido a un accidente de motocicleta. Su pérdida nos ha dejado con un dolor inmenso, especialmente porque él era un pilar fundamental en nuestro hogar y un gran apoyo para nuestra familia", se lee en este mensaje publicado a través de una página web.

Tan solo unos días ante de su lamentable muerte, Ricky D se subió por última vez a un escenario|Instagram. rickydconnect

Familia de Ricky D pide dinero en internet tras su lamentable muerte

Además de la tristeza que les produjo esta pérdida, sus seres queridos se enfrentaron a la consternación por todos los gastos que se generarían con los servicios funerarios y de traslado del cuerpo. Fue así que la hermana del comediante habría decidido abrir una recaudación de fondos en GoFundMe, con el propósito de recabar la cantidad necesaria.

"En este momento tan difícil, estamos recaudando fondos para cubrir los gastos derivados de su fallecimiento. Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda y profundamente agradecido. Gracias a todos los que conocieron, quisieron y acompañaron a Ricky en sus risas, sé que él era muy querido. Su apoyo, oraciones y muestras de cariño, significan mucho para nosotros", se lee.

La familia de Ricky D armó una colecta en línea para pagar los gastos funerarios|GoFundMe

La meta de la colecta en memoria de Ricky D se fijó en 30 mil dólares, de los cuales ya se han reunido 25 mil aproximadamente. En los comentarios de las donaciones, hay numerosos mensajes de despedida y condolencias por parte de admiradores.

¿Quién era Ricky D?

Ricardo Díaz, conocido simplemente como Ricky D, era un comediante venezolano. Desde hace varios años radicaba en Estados Unidos, donde ganó gran popularidad entre la comunidad latina y se convirtió en un reconocido standupero.

Apenas el pasado viernes 23 de enero, el cómico dio una última función en Miami. Y tan solo un par de días después, su futuro se truncó con el lamentable accidente en moto que le cobró la vida .