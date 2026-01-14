Así fue la muerte de actriz de 17 años en un accidente al salir de la escuela

El 2015 fue un año que nadie quiere recordar en el mundo artístico de Colombia debido a que dos actrices murieron ese año. La primera en fallecer fue Adriana Campos y 9 días después murió la joven de 17 años Karem Escobar.

Si bien ambas muertes fueron un golpe duro para el mundo artísticos, el fallecimiento de la joven actriz dejó un gran dolor ya que iba saliendo de la escuela en compañía de algunos amigos cuando sucedió el accidente que le causó muerte.

¿Cómo fue el accidente que le arrebató la vida a la actriz?

Todo ocurrió el 12 de noviembre del 2015, cuando la muerte de Karem ocurrió de manera sorpresiva luego de un accidente automovilístico ocurrido en Bogotá. Ella había adquirido un gran reconocimiento por su participación en la serie Mujeres al límite.

Sin dudas se encontraba en una etapa clave de su vida debido a que estaba a punto de terminar sus estudios y empezaba a trabajar en consolidar su carrera artística que tenía un futuro prometedor.

Karem, al igual que otros días, salió de clases con un grupo de amigos sin tener un rumbo fijo. La idea era pasar un momento juntos, reír y divertirse antes de volver cada uno a su casa. Ellos iban en una camioneta que pertenecía a la familia de uno de los jóvenes.

La joven estaba escalando en su fama.|X

Las investigaciones del momento manifestaron que el vehículo era conducido a alta velocidad cuando ocurrió el accidente. La camioneta dio varias vueltas sobre sí misma durante aproximadamente 23 metros.

Lamentablemente Karem salió expulsada del automóvil. Las lesiones que tuvo pues fueron muy graves y el golpe contra el pavimento fue letal. Es decir que la actriz de 17 años murió de manera instantánea.

¿Quién fue Karem Escobar?

Karem Escobar había participado en producciones como La Polay formaba parte del elenco de Mujeres al límite. Su talento estaba siendo muy bien visto por lo que el día de su muerte iba a firmar un contrato que marcaría su debut como protagonista

