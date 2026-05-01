Un buró es funcional en la habitación, ya que su lugar, a un lado de la cama, ayuda a las personas a poner una lámpara, que alumbrará el cuarto durante la noche y que es ideal para la temporada de calor, ya que solo enfoca un área, como para leer un libro. Estas son las 3 maneras inteligentes de dormir fresco en esta primavera-verano sin gastar de más.

El buró tradicional quedó en el olvido, ya que hay alternativas iguales o más funcionales, para que tu habitación se vea aesthetic. En estas opciones puedes seguir colocando tu despertador, libros y tus dispositivos electrónicos, así como un vaso con agua si es que durante la madrugada te da sed. Conoce las 6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más limpias y elegantes.

Así puedes reemplazar tu buró

1. Repisas: Esta alternativa es ideal si tu recámara es pequeña y no tienes espacio para un buró. Una de las mejores opciones es una repisa sin soporte, para que se vea minimalista.

5 formas de reemplazar tu buró por alternativas más funcionales y aesthetic|Pinterest

2. Banco multiuso: Con esta opción matarás a 2 pájaros de un tiro, ya que sirve como mesa y asiento a la misma vez. Le da un estilo minimalista y coreano a tu dormitorio.

5 formas de reemplazar tu buró por alternativas más funcionales y aesthetic|Pinterest

3. Torre de libros: Puedes apilar todos los libros que has coleccionado para convertirla en tu próximo buró. Puedes colocar tu celular o vaso con agua, objetos que no sean tan pesados y que no dañen los ejemplares. 6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más limpias y elegantes.

5 formas de reemplazar tu buró por alternativas más funcionales y aesthetic|Pinterest

4. Mesa plegable: Esta mesa es perfecta para convertirla en buró y ponerla en cuartos pequeños, pues se baja cuando la necesitas y la guardas cuando no la requieres. Le dará a tu habitación un diseño limpio y moderno.

5 formas de reemplazar tu buró por alternativas más funcionales y aesthetic|Pinterest

5. Caja de frutas y verduras: Reutiliza esas cajas de madera o de plástico de frutas y verduras convirtiéndolas en tu nuevo buró. Apila por lo menos unas 4 para que quede a buena altura. Puedes usarlas tal cual están y darle un aspecto vintage a tu dormitorio o decorarlo a tu gusto.