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Alex Tienda pone a prueba sus conocimientos y sorprende al identificar banderas del Mundial 2026

El creador de contenido aceptó un divertido reto mundialista y sorprendió con sus conocimientos.

Durante una dinámica especial, Alex Tienda puso a prueba su conocimiento sobre las selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El viajero e influencer intentó identificar diversas banderas nacionales, demostrando su pasión por conocer culturas de todo el mundo y generando momentos divertidos durante el reto.