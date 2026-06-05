Alex Tienda pone a prueba sus conocimientos y sorprende al identificar banderas del Mundial 2026
El creador de contenido aceptó un divertido reto mundialista y sorprendió con sus conocimientos.
Durante una dinámica especial, Alex Tienda puso a prueba su conocimiento sobre las selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El viajero e influencer intentó identificar diversas banderas nacionales, demostrando su pasión por conocer culturas de todo el mundo y generando momentos divertidos durante el reto.