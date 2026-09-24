Top 4 canciones perfectas para disfrutar la temporada de otoño 2026, en inglés y en español

El otoño ha entrado y con él el momento perfecto para renovar tu lista de reproducción. Por ello, ahora te contamos sobre cuatro canciones en inglés y español perfectas para acompañar esta estación del año marcada por los cambios de paisaje, las tardes frescas y las fiestas que marcan la entrada de los últimos meses del año.

Ahora lee: 4 juguetes de Paw Patrol para niños de 3 a 5 años, para desarrollar la paciencia

¿Cómo se define otoño musicalmente hablando?

De acuerdo con expertos, se puede advertir que la entrada de otoño se define por la transición hacia la introspección, la melancolía, la calidez acústica,pues al igual que la naturaleza pierde sus hojas y los días se vuelven más cortos, la música que acompaña esta temporada puede centrarse en texturas más íntimas y reflexivas.

“Autumn Leaves” de Eric Clapton

Esta es una opción ideal para esta temporada de otoño, pues evoca la sensación de nostalgia llevada de la mano hacia la intimidad de la mano de Clapton. La pieza es perfecta para acompañar una tarde tranquila y enmarcar esos momentos en los que la temporada invita a bajar el ritmo.

"Sweater Weather” de The Neighbourhood

Esta interpretación lleva consigo conectar directamente con esta época del año, la cual se engalana con días frescos que permiten no solo lucir esos suéteres de diseños extraños. Sino también apostar por la intimidad y el romance. Este tema ha ganado gran fuerza entre las nuevas generaciones gracias a un trend viral de TikTok.

“Disfruto” de Carla Morrison

La melodía y voz de Carla Morrison dentro de esta canción evocan la calidez que brinda la intimidad, lo que le permite ser el soundtrack perfecto para este otoño. Es gracias a su estilo pausado que este tema, escrito y producido por la cantante, ayuda a encarnar esos momentos donde la cercanía y lo sentimental se apoderan de la escena.

“Brillas” de León Larregui

Esta melodía del icónico León Larregui cuenta con un sonido más luminoso sin dejar de lado el romanticismo. Formando parte de Solstis, proyecto del 2013, León ofrece el soundtrack perfecto para llevar al siguiente nivel esa conexión que la temporada evoca entre las personas. Gracias a su combinación entre rock alternativo y melodía romántica, es perfecta para equilibrar cualquier playlist.

No cabe duda de que la música es el complemento perfecto para adornar cualquier etapa del año, pero en este entrante otoño estas 4 melodías son perfectas para llevar el monto al siguiente nivel y contemplar el cambio de clima desde una atmósfera llena de romance y conexiones.