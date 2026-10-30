Así era la vida de la conductora Inés Gómez Mont

La información recién circula alrededor de todo lo que conlleva la detención de Inés Gómez Mont, después de que hace un mes la Interpol levantara la ficha roja que había contra ella y su esposo abogado. Sin embargo, tras iniciarse el proceso de acusación de algunos delitos contra la pareja, hizo eco la vida tan cómoda que llevaba. Esto se sabe de su vida antes de ser arrestada en Estados Unidos.

Ventaneando | Programa completo 30 de octubre de 2026

¿Cómo era la vida de Inés Gómez Mont antes de ser arrestada?

El escándalo inició en 2021, cuando de manera oficial se indicó una orden de captura contra Inés Gómez Mont. Desde allí, el nombre de la famosa de la farándula mexicana quedó fichado como prófuga de la ley. En 2025 su esposo fue arrestado y posteriormente soltado, pero este viernes 30 de octubre se anunció la detención de la nacida en Ciudad de México.

Aunque las publicaciones que se tienen en espacios digitales como Instagram o TikTok son de hace años, allí muchos comentaban sobre sus constantes viajes o días de relajación. Sin embargo, uno de los puntos principales de su contenido es la convivencia que tenía en casa o en salidas con sus hijos.

Sin embargo, tras los momentos más álgidos de lo vivido en cuanto a su orden de aprehensión y problemas con la ley que tuvieron ella y Víctor Manuel Álvarez Puga… no se supo más de la forma en la que vivía. Algunos aseguraban que Inés Gómez Mont estaba en España, donde se presume que tiene familia. Pero fue hasta este final del mes décimo de 2026, que las autoridades la detuvieron en los Estados Unidos.

¿Dónde está el esposo de Inés Gómez Mont?

Una de las actualizaciones más relevantes alrededor del caso de la ex conductora de televisión se dio en septiembre de 2025. Allí el esposo de Inés Gómez Mont fue arrestado y posteriormente soltado tras pagar unas sanciones… momento desde el que se desconoce su paradero. Sin embargo, la Interpol tenía en ficha roja a ambos hasta septiembre de 2026. Pero con el arresto de la famosa, el caso recién inicia nuevos procesos para continuar con el análisis y aplicación de la ley en Estados Unidos y México.